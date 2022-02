Desde el pasado lunes hay otro nexo que une al Real Murcia y al Intercity junto a los ya conocidos de Gustavo Siviero, entrenador que dirigió a los granas en Segunda División en la temporada 2012-2013, y de Paco Peña, actual secretario técnico del club alicantino y exjugador del equipo murcianista (2006-2009). Y es que el Intercity realizó tres incorporaciones en el último día del mercado invernal, y una de ellas fue la del central archenero José Manuel López.

El futbolista murciano, de 22 años de edad, ha recalado en el Intercity para reforzar el eje de la defensa y podría debutar con su nuevo equipo este mismo domingo ante el Real Murcia (11.30 horas, Footters) si el técnico argentino lo incluyese en la convocatoria tras unirse ayer a los entrenamientos con sus nuevos compañeros. El archenero, formado en las categorías inferiores del Villarreal y Elche, disputó la temporada pasada 22 partidos con el Atzeneta y el pasado verano se incorporó al filial del Levante, equipo que compite con Real Murcia e Intercity en el grupo V de la Segunda RFEF.

Fue convocado con el cuadro granota para los partidos ante el Real Madrid y la Real Sociedad al principio del curso y destaca por su anticipación al cruce y salida de balón. «Vengo con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar, hay un grupo espectacular y eso es importante para luchar por lo que queremos. Creo que es un sitio donde puedo disfrutar de verdad», explicaba a los canales oficiales del club alicantino ayer.

Se da la circunstancia de que José Manuel López es hermano de Javi López, jugador del Real Murcia Imperial que este mismo domingo debutó con el primer equipo en la victoria frente al filial del Granada (2-0). El centrocampista de 20 años, quien ha pasado por casi todas las categorías inferiores granas en varias etapas, saltó a la Nueva Condomina en los compases finales del encuentro sustituyendo a Julio Gracia. «Los minutos al final son lo de menos, estoy tremendamente contento de cumplir el sueño de debutar ante esta afición y en este estadio. Me recordó mucho a mi infancia y agradezco mucho a todos mis entrenadores estos años», decía el joven futbolista en los medios oficiales del Real Murcia y añadía cuál fue el mensaje que más ilusión le hizo tras jugar. «Sin lugar a dudas, el de mi hermano. Porque hemos pasado muchos malos momentos juntos y me llamó casi llorando, se alegró mucho por mí», explicaba.

Y es que si Javi López vuelve a entrar esta semana en la convocatoria de Mario Simón, también podría verse con su hermano este domingo en un duelo clave para ambos equipos en la lucha por los puestos de play off de ascenso a Primera RFEF.

Mario Simón recupera a Alberto González, pero no podrá contar con Athuman por sanción

Mario Simón, entrenador del Real Murcia, se volverá a ver obligado a tener que variar su once inicial este domingo frente al Intercty (11.30 horas, Footters) ante la baja por sanción de Ismael Athuman. El centrocampista canario, quien también puede desempeñar el rol de central en caso de necesidad, será baja por acumulación de amarillas para enfrentarse al Intercity. No obstante, la buena noticia para el técnico grana es que podrá contar de nuevo con el central Alberto González, uno de los fijos esta temporada en sus esquemas, tras cumplir su partido de sanción. Con Alberto González de vuelta, Simón deberá elegir a su acompañante en el eje de la zaga. Manu Pedreño o el canterano Jorge García lucharán por un puesto por el que desde esta semana también peleará Héctor Martínez, central que se ha incorporado al conjunto grana en el último día del mercado de fichajes y está llamado a hacerse con esa plaza en el once inicial.