El último fichaje del FC Cartagena, Julio Buffarini, compareció ante los medios de comunicación en su presentación oficial como albinegro tras su inscripción en LaLiga. El lateral argentino, procedente del Huesca, ha admitido que su llegada fue una «decisión personal» aunque seguía contando para su entrenador y para la directiva del conjunto oscense. «Se dio muy rápido el fichaje porque en los últimos partidos no tuve los minutos que quería tener. Salió la posibilidad de venir a Cartagena y lo hablé con mi familia y no lo dudé. Desde que surgió la posibilidad de venir comencé a ver el club, las instalaciones, la ciudad, y me encantó», afirmaba.

El futbolista se siente «muy identificado con su idea» y halaga la propuesta de juego de Luis Carrión. «El Cartagena tiene una idea muy buena y un juego muy directo. Lo que vi el domingo en el palco no me sorprendió porque ya venía siguiendo al equipo. Es un grupo muy competitivo, por algo está entre los primeros seis en una liga muy difícil, lo que demuestra que las cosas se están haciendo bien», aseguraba ayer Buffarini. Sus nuevos compañeros han sido los mejores embajadores del club para hacerle ver que estaba en el lugar indicado. «Hablé con Gastón antes de venir y me habló maravillas del club y la ciudad. A Pablo De Blasis lo conocía por haber jugado en un club donde yo también jugué en argentina -Ferro- y también me ha hablado muy bien del equipo. En el poco tiempo que llevo entrenando he notado que hay un grupo muy lindo», apuntaba el jugador. Julio llega al Cartagena para competir por el lateral derecho con Julián Delmás, que parece asentado en el once. El exjugador de la selección argentina defiende la competencia dentro de la plantilla. «Si queremos estar entre los primeros seis, la competencia es muy buena porque hace crecer al equipo y al propio jugador. Mientras sea una competencia sana, bienvenida sea». Por último, el albinegro elogió el trabajo que ha hecho hasta ahora el equipo. «El equipo está en play off y lo tiene bien merecido porque viene jugando muy bien en una liga tan competitiva», concluyó Julio Buffarini.