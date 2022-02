Diferente. Así fue el acto en el que el Real Murcia presentó a cuatro de sus cinco fichajes invernales. Con unos doscientos aficionados en las gradas, Drenthe, Manu Pedreño y Héctor Martínez empezaron a entender lo que mueve su nuevo equipo. El cuarto, Santi Jara, no necesita manual de instrucciones en su llegada a Nueva Condomina, estadio que ya fue su casa en la temporada 2017-2018. Pero a las primeras de cambio fue exigido. Le insistía un seguidor desde la grada que se besara el escudo, y aunque el manchego se hizo el duro, finalmente no le quedó otra que alegrar el día a una afición que en las últimas campañas lo ha visto triunfar con las camisetas del FC Cartagena y del UCAM.

Antes de saltar al campo y de recibir el cariño de los presentes, Santi Jara, Drenthe y Héctor Martínez comparecieron ante los medios junto a Manolo Molina. No lo hizo Manu Pedreño, quien ya había sido presentado con anterioridad.

Todas las miradas estaban puestas en Drenthe. Después del debate generado alrededor de su fichaje y de las dudas expresadas por Mario Simón, quien no se cortó al insinuar que no quería al exmadridista en su plantilla, el neerlandés llegó a Nueva Condomina en son de paz y dispuesto a cambiar las opiniones de los que le cuestionan.

«No estoy aquí para vacilar ni para juegos, estoy aquí para ascender con el equipo y para demostrar que valgo para el Real Murcia». Esas palabras fueron la declaración de intenciones de un futbolista al que le sale una sonrisa solo de pensar que va a jugar «en un estadio tan guapo», un estadio que, como él mismo recordó, ya pisó en 2007 con el Real Madrid, un estadio en el que podrá volver a jugar en «césped natural».

Pero antes de pisar la hierba de Nueva Condomina, Drenthe tendrá que recuperarse de sus problemas de tobillo y convencer a Mario Simón de que se merece minutos. «Si fuera por mí jugaría directamente, pero hay que tener cuidado y seguir los plazos. Primero tendré que recuperarme y luego entrenar con el grupo», explicaba, añadiendo que «me encuentro muy bien, estoy ya dando los últimos pasos».

Con Drenthe, el Real Murcia gana en polivalencia en ataque, y es que el exmadridista indicaba que «puedo jugar por detrás de los delanteros, pero también por la banda», dejando esa decisión «al míster».

Sobre toda la polémica que se ha generado alrededor de su fichaje, Drenthe pasó página, evitando entrar. «Llevo desde los diez años jugando al fútbol y todo esto es parte del fútbol. Nunca me meto en redes sociales, yo lo que tengo que hacer es demostrar lo que valgo en el campo. No todo el mundo puede tener la misma opinión».

Más o menos en la misma línea se expresó cuando le preguntaron por las declaraciones realizadas por Mario Simón, que nunca ha apoyado su fichaje. «No sé nada de eso. Yo sé la calidad que tengo y sé que puedo ayudar a mis compañeros en el campo», decía. Sobre el técnico grana también indicó que «me ha pedido que sea profesional y me ha preguntado que si estoy animado».

Jara, identificado con el grana

Más aplausos ha generado el fichaje de Santi Jara, un viejo conocido de la afición grana, que ya lo disfrutó en la temporada 17-18. El manchego, que el domingo ya fue clave en el triunfo ante el Recreativo Granada, volvió a demostrar su implicación. «Tenía ofertas de Primera RFEF, pero sabía que era el momento de venir aquí, de ayudar al Murcia. Es un sitio en el que me siento identificado», decía, dejando claro que «no he venido a otra cosa que no sea ascender».

Jara también recordó que su primera etapa fue «muy positiva» en lo deportivo, aunque también recordó los «momentos jodidos» que se vivieron por los problemas económicos. Además quiso explicar que si se marchó fue porque «me dijeron que no me podía quedar porque no podían pagarme, y yo prefiero eso a que me engañen».

A falta de Zeidane Inoussa, que todavía no ha llegado a Murcia, el último jugador en ser presentado fue Héctor Martínez, quien llega para reforzar la defensa. El madrileño habló de la «ilusión» que le hace sumarse al proyecto, insitiendo que «vengo a dar lo mejor de mí y a intentar hacer lo mejor posible».

Al ser preguntado si estaba listo para poder jugar este mismo domingo, el futbolista reconoció que llega del fútbol húngaro, donde en enero se para la competición, por lo que le falta «un puntito». «No estoy al cien por cien, pero me siento bien», indicando que con dos semanas de trabajo estará «al máximo».