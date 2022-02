La plantilla del Rayo Vallecano Femenino ha emitido un comunicado este martes mostrando su rechazo a un mensaje de audio de WhatsApp enviado hace en 2018 por su nuevo entrenador, Carlos Santiso, por ser "contrario a la dignidad de las mujeres".

"Reprobamos y rechazamos estas declaraciones por ser contrarias a la dignidad de las mujeres y que son de una gravedad que no es aceptable en ningún caso", indicaron las jugadoras del Rayo en relación a unas palabras de su técnico en 2018, cuando mandó un audio a su cuerpo técnico diciendo que les faltaba "hacer una como los de la Arandina".

El caso de la Arandina se remonta al año 2017, cuando tres jugadores del club burgalés fueron acusados de agredir sexualmente a una menor de edad -dos de ellos fueron condenados por abusos sexuales-. Al conocer estas declaraciones, las jugadoras del Rayo han asegurado que serán "beligerantes contra expresiones de esta índole".

"Queremos dejar claro que si estas palabras hubieran correspondido a unos hechos, nosotras lo hubiéramos denunciado de forma inmediata ante la autoridad judicial", añaden en el comunicado publicado a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Por otra parte, el propio sindicato afirmó que "va a llevar este asunto, como miembro que es, a la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad del Rayo Vallecano, para que se actúe en defensa de la dignidad de unas profesionales que lo siguen demostrando día a día".

Además, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, mostró su apoyo a la plantilla franjirroja. "No puedo entender por qué, en el Rayo Vallecano, se produce una contratación que sonroja y que es lo último que merecen nuestras mujeres futbolistas", advirtió.

"Las declaraciones de Santiso son nauseabundas, indignas y terroríficas. A vuestro lado, Rayo Femenino", escribió el dirigente en su cuenta oficial de 'Twitter'.

Santiso pide disculpas

En la noche de este martes, el técnico pidió "perdón" mediante un comunicado, por lo que calificó como "una broma machista imperdonable" que hizo hace más de cuatro años y que ahora, tras su vuelta al club madrileño, está siendo criticada por todos los sectores de la sociedad.

Comunicado de Carlos Santisohttps://t.co/chL440QYRE — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 1 de febrero de 2022

Para salir al paso de todo el ruido mediático generado alrededor de este asunto, que ha llegado incluso a ser comentado por el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, Santiso emitió un comunicado para pedir perdón.

"Quiero pedir perdón y dejar públicamente constancia de mi profundo arrepentimiento por la desafortunada, y de muy mal gusto, broma machista imperdonable que realicé hace ya más de cuatro años en un grupo privado", declaró Santiso en su escrito.

"Agradezco al Rayo que tras estos audios, de los que estoy profundamente arrepentido y avergonzado, me hayan escuchado, entendido mis explicaciones y aceptado mis disculpas. Ruego y suplico a toda la opinión pública que intenten concederme el perdón que ya me ha concedido el Rayo para no ser destruido como ser humano", señaló.

"Me voy a dejar el alma y todas las fuerzas que me queden en proteger a mis jugadoras de todo este ruido mediático y pido el apoyo en los partidos que quedan para nuestras jugadoras, que lo van a necesitar", concluyó.