El mercado invernal se ha cerrado para el Real Murcia con cinco caras nuevas en su plantilla para encarar la fase decisiva del calendario en el grupo V de la Segunda RFEF. El conjunto grana cuenta con las incorporaciones de Manu Pedreño, Santi Jara, Royston Drenthe, Héctor Martínez y Zeidane Inoussa -el único ausente al cerrarse ayer su cesión a última hora desde el Caen- para buscar el ascenso a Primera RFEF y han sido presentados en el estadio murcianista junto a varios aficionados que han acudido a animar a los nuevos futbolistas. En el caso de Pedreño y Santi Jara ya contaron con minutos en la victoria frente al Recreativo Granada (2-0) y Mario Simón, entrenador del Real Murcia, podrá disponer del resto para el partido de este domingo frente al Inter City (11.30 horas).

Santi Jara: "Decidí que era el momento de ayudar"

"Desde que empezamos a hablar me crearon mucha confianza, tenía opciones para ir a Primera RFEF pero decidí que era el momento de ayudar y estar en un sitio en el que me sintiera identificado como voy estar aquí. Sobre todo saber que se estaban haciendo las cosas bien, diferentes a la de otros tiempos, por eso pregunté a varios excompañeros como Armando, David Sánchez, Antonio López... Yo en mi primera etapa quería quedarme aquí, eso quiero dejarlo claro, pero me dijeron que mi continuidad no podía ser porque no nos podían pagar".

Drenthe: "No estoy aquí para juegos, vengo a ascender con el Real Murcia"

"Estoy muy contento con esta oportunidad, de verdad. Voy a jugar en un estadio en el que todos los futbolistas querrían jugar y quiero demostrar por qué estoy aquí. No estoy para vacilar ni para juegos, estoy para subir con el equipo. Con mi lesión tengo que tener cuidado, primero tengo que entrenar con el grupo, entrenaré esta semana solo con los preparadores y la siguiente con el grupo. A partir de ahí, ya es decisión del míster. Las críticas son parte del fútbol, llevo como profesional desde los 17 años y no todo ha sido positivo. La gente me cuenta, pero yo no me meto a leer cosas en las redes sociales, es una cosa normal en el fútbol y un futbolista donde tiene que demostrar las cosas es el campo. Yo mismo sé la calidad que tengo y soy un jugador que juega por mis compañeros, donde me pongan voy a ayudar".

Héctor Martínez: "Voy a intentar dar lo mejor para estar a la altura"

"Vengo muy ilusionado de unirme a este proyecto, con el objetivo de ascender y deseando incorporarme con el grupo para trabajar. Ya sé que vengo a suplir una lesión de un compañero y voy a intentar dar lo mejor de mí para estar a la altura del club y hacerlo de la mejor manera posible para conseguir el objetivo. De la liga que vengo hay parón en enero, por lo que no se compite como en España de seguido, creo que estoy en buen nivel físico, a lo mejor no al cien por cien por ese parón, pero sí que me siento bien y el puntito que me puede faltar trabajar estas dos semanas al máximo".