El paso siguiente a que un futbolista firme por un club es la típica presentación. Pero esa presentación no llega en su hábitat natural, que no es otro que en un terreno de juego. Esa presentación llega en una rueda de prensa, una rueda de prensa en la que hay que escuchar al director deportivo de turno hablar de las numerosas virtudes que le han llevado a contratar a su nueva estrella y en la que la mayoría de futbolistas se autodefinen como si no tuvieran abuelas.

Suelen ser esas presentaciones como el inicio de los amores, tan idealizados que no ves ningún defecto. Es después, cuando llega la hora de la verdad, cuando empieza la liga y van pasando las jornadas, cuando, en la mayoría de los casos, te das cuenta, que nada es como te contaron. Pero este mercado invernal ha cambiado el orden de las cosas en el Real Murcia. Santi Jara se convertía el viernes en nuevo futbolista grana, sin embargo, antes de ser presentado en una sala de prensa, el manchego, más que conocido por los aficionados murcianistas, se presentó sobre el terreno de juego, y solo necesitó diez minutos para encender la luz y empezar a ganar un partido que iba perdiendo Mario Simón. Tirando de veteranía y experiencia, eso que no quería Manolo Molina en su plantilla, y aprovechando ese orgullo y esas ganas para demostrar cosas y enviar mensajes después de ser despedido del club vecino, Santi Jara solo necesitó dos chispazos para que por fin apareciese la deseada calidad en Nueva Condomina. Con una apertura de esas que apenas llaman la atención, relanzó a un Mario Sánchez al que le dio tiempo a envolver el balón en papel de regalo para que Dani García lo abriera y batiera a un Recreativo Granada que no se creía lo que estaba viendo. Era el minuto 52 y Santi Jara y Dani García apenas llevaban siete minutos en el terreno de juego. Solo cinco minutos después ambos volverían a ser protagonistas. Mientras el manchego construía una autopista, el almeriense corría y corría para no fallar en el mano a mano con Ángel Jiménez. Si antes de leer estos párrafos no han visto ninguna imagen del partido, pensarán que la tarde fue de lo más plácida para el Real Murcia. Pero nada más lejos de la realidad. Los dos goles granas solo fueron un oasis en medio de un desierto, el desierto creado por un Mario Simón que debe estar bien agradecido a sus jugadores, porque ayer, como en otros muchos partidos, sus jugadores demostraron que hay más posibilidades de ganar cuando no siguen las instrucciones del capitán del barco. Porque el triunfo confirma al Real Murcia como candidato al liderato pese a que en el banquillo se sienta un técnico que tuvo rectificar al descanso para evitar la hecatombe. Y es que Mario Simón volvió a representar el mismísimo caos, ese caos que pudo costarle ayer muy caro al Real Murcia si el Recreativo Granada hubiese aprovechado alguna de las numerosas ocasiones que tuvo en la primera parte. Cuarenta y cinco minutos en los que Mario Simón era testigo directo de su ‘obra de arte’, una orquesta desafinada, un caos de arriba abajo, con dos laterales desbordados, con dos centrales intentando mantenerse en pie mientras a su alrededor todo se derribaba, con un centro del campo completamente desajustado... Un equipo que si no se marchó al descanso goleado fue por la falta de acierto de Souleyman, de Bryan Zaragoza y de Da Costa. Como las piezas de un tablero de ajedrez en manos de un niño pequeño, el Real Murcia no pudo comparecer en el terreno de juego con un caos mayor. Como si Mario Simón hubiera puesto su pizarra al revés, los granas eran golpeados una y otra vez, porque los granas no eran un equipo, porque los granas no conocen el significado de la palabra orden. Porque ver a Javi Saura en el extremo hacía daño a la vista, porque ver a Luis Madrigal y a Mario Sánchez arrastrándose por los suelos al no poder frenar a sus rivales dio pena, porque ver a Haro de un lado para otro como un pollo sin cabeza daba la impresión de que no existía ningún plan, porque para dar órdenes está el entrenador y no Julio Gracia, que mucho bracear y poco tocar; porque los visitantes solo necesitaban soplar para que los granas se deshicieran como la casita de paja del cuento de los tres cerditos. Era tal el desajuste que al cuarto de hora el Recreativo Granada ya se sabía de memoria todos los huecos abiertos en la defensa grana, ayer con un Manu Pedreño y un Jorge García que supieron sobrevivir al marrón. Sobrevivieron los centrales y con ellos el equipo completo. Incluso en la última jugada antes del descanso, Andrés Carrasco tuvo una clarísima para adelantarse en el marcador. Del Real Murcia que se marchó al descanso dando pena y superado por todos sitios, especialmente por unos costados que este domingo fueron un auténtico caos, se pasó a un Real Murcia iluminado. Tocando dos teclas, colocando las piezas en su sitio, Mario Simón obró el milagro. En la reanudación saltaba al terreno de juego Dani García en lugar de un Javi Saura desastroso en su condena a la banda, donde ni ayuda ni aporta. No era el único cambio. Santi Jara debutaba en su segunda etapa con la elástica grana. El manchego entraba en lugar de un Pablo Haro que quiere estar tan presente y en tantos sitios que al final estorba más que otra cosa. Siete minutos necesitó el Real Murcia para acabar con la película de terror que se estaba viviendo en NC. Siete minutos fueron suficientes para enviar a la lona al Granada. Siete minutos en los que se presentó Santi Jara y en los que Dani García volvió a llamar a la puerta de la titularidad con goles. Siete minutos que sirvieron para afianzar al Real Murcia en el play off y para demostrar que a veces se gana pese al entrenador. Simón: «Es una victoria fundamental para nosotros porque reafirma nuestra dinámica» Mario Simón hablaba en rueda de prensa sobre la importancia de la victoria después de una jornada en la que había duelos directos. «Es una victoria fundamental para nosotros porque reafirma la dinámica positiva en la que está el equipo y estos 3 puntos nos ayudan a seguir en la pelea por la zona alta», explicaba el preparador murcianista ante los medios. Sobre la imagen ofrecida por el equipo en la primera parte, Simón indicaba que «nos ha faltado fluidez con el balón y tendríamos que haber tenido más control de juego porque hemos perdido la pelota demasiado rápido, pero creo que hay que darle valor a la segunda parte y a la victoria porque el Recreativo Granada no había perdido fuera de casa». «Los cambios han sido decisivos por su aportación, pero no estamos descontentos con Saura y Haro. Han tenido problemas durante la semana y sabíamos que no iban a aguantar, por eso los hemos sacado al descanso. Han hecho un esfuerzo importantísimo. Teníamos que repartir minutos porque no teníamos mucho más», continuaba el preparador madrileño al hablar de los cambios que supusieron la entrada de Jara y Dani García. Por último, sobre Drenthe, dijo que «lo valoraremos por su rendimiento deportivo». El martes, una presentación a puerta abierta para Drenthe Desde ayer, Royston Drenthe ya viste el escudo del Real Murcia. Tras la victoria frente al Recreativo Granada, el club grana hacía oficial el fichaje del neerlandés, extremo de 34 años que llega procedente del Racing Murcia. Acompañado de Agustín Ramos, presidente de la entidad grana, Drenthe firmaba su contrato y posteriormente posaba junto a Manolo Molina. El ex del Real Madrid no será el último fichaje. En las próximas horas se confirmará la llegada del central Héctor Martínez, que procede de la liga húngara. Pero todavía puede haber más sorpresas, porque en Nueva Condomina no descartan que pueda cerrarse un tercer refuerzo que se una a los de Manu Pedreño, Santi Jara y los mencionados Drenthe y Héctor Martínez. El mercado se cerrará esta noche a las doce, y el martes el Real Murcia organizará una presentación a puertas abiertas para que los aficionados den la bienvenida a los refuerzos invernales. A la conclusión del partido de ayer ante el Recreativo Granada, por megafonía se animaba a los seguidores granas a acudir a una cita que tendrá lugar por la tarde. En el día de hoy se confirmará la hora. Fran García será operado Por otro lado, Fran García no jugará más con la elástica grana esta temporada. El Real Murcia le quitará la ficha al tener el jugador que pasar por el quirófano. «Tras sufrir molestias desde la jornada 3 y realizarse pruebas en el pie derecho, y no terminar de desaparecer dichas molestias, cuenta con tres fisuras en dicha zona y será operado el próximo jueves 3 febrero por Francisco Martínez, jefe de los servicios médicos del club. Estará de baja un periodo estimado de 3 meses», informaba el club en un comunicado emitido en el día de ayer. La ficha que libera Fran García será ocupada por Drenthe.