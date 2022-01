El Lorca Deportiva volvió a la senda de la victoria tras ganar al líder, el Yeclano (2-1), merced a su gran disciplina táctica y a la estrategia. Los dos goles de los locales, que se agarran a los puestos de play off, llegaron en jugadas a balón parado.

En otra época no muy lejana hubiera sido un partido de superior categoría con mucho mas público en la grada. Sin embargo, no mas de cuatrocientas personas estuvieron presentes. El Yeclano dispuso de tres centrales, muchos hombres en la parcela ancha y Melgar arriba. Adrián Hernández, que no estuvo en el banquillo por sanción, planteó un partido para llevarse los tres puntos. El Lorca Deportiva metió mucha intensidad desde el inicio, hasta el punto que los jugadores de Juanjo Asensio vieron cuatro amonestaciones antes del minuto veinte.

Las defensas estuvieron por encima de los ataques, y los porteros apenas tocaban el cuero, aunque Raúl Bernabéu lo hizo con mucho acierto en un par de ocasiones aisladas para salvar el primero de los visitantes.

Muchas interrupciones y demasiadas acciones a balón parado. Centros sin sentido y cero ocasiones de gol. Como conclusión, al final del primer tiempo se llegó sin goles. Nadie los mereció.

La segunda mitad empezó fulgurante. Los lorquinos encerraron en su parcela a los visitantes, logrando adelantarse en el marcador. A los cinco minutos de la reanudación, tras un córner, no acertaron los defensores yeclanos para sacar el balón, que le cayó a Jojo para marcar sin oposición.

Diez minutos después, el Lorca Deportiva volvió a marcar a balón parado. Caique botó una falta lateral que Losada tras un rechace del portero aprovechó para hacer el segundo. Cuando lo peor lo pasaba el Yeclano, los de Adrián Hernández acortaron distancias. Tras un desajuste defensivo del Lorca, Alvarito, libre de marca, sacó un duro disparo por el que nada pudo hacer Raúl Bernabéu.

A partir de ahí, el Yeclano acumuló hombres en el ataque, y el Lorca intentaba dormir el juego. Los lorquinos achicaban balones como podían, pero no pasaban de medio campo. Los visitantes buscaron el empate a base de centros, pero el Lorca Deportiva supo aguantar para llevarse un triunfo mes y medio después del último.