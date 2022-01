Siete partidos ha durado la racha de imbatibilidad del Mar Menor. La espectacular dinámica de los de Javi Motos se vio truncada este domingo ante el Eldense al caer por la mínima en el Pepico Amat. El gol de Aarón Ñíguez en la segunda parte echaba por tierra los esfuerzos de los sanjaviereños que, hasta ese minuto 71, habían tenido buenas oportunidades para puntuar en tierras alicantinas. Un remate frustrado de Silvente en boca de gol y un disparo al travesaño de Molinero a balón parado desde la frontal antes del descanso fueran los grandes avales del Marme.

Enfrente, los de José Juan Romero plantearon muy bien el partido adelantando la línea de presión, dominando el centro del campo y percutiendo por el flanco derecho. Facu Ackermann y Fran Moreno, sobre la misma línea de gol, sabotearon las ocasiones locales en el primer tiempo. No estaban teniendo su mejor partido en ataque los costeros, con Ubis completando una participación discreta. Los arranques de Loren Burón por banda derecha abrían el camino a las mejores acometidas visitantes.

Con un Eldense menos controlador pero peligroso en el área rival, el Mar Menor intentó estirarse sin acierto. Javi Motos decidió quitar del terreno de juego a Silvente primero y a Ubis después, dando sus primeros minutos del curso con la elástica azul al rescatado Miguel Ángel Ballesta. A pesar de las permutas, el combinado local encontraba el gol en las botas de Aarón Ñíguez en el minuto 71. El ariete ilicitano remataba un balón suelto que Facu Ackermann no había logrado blocar tras un disparo anterior. El Eldense gozó de buenas oportunidades para poner el segundo en el tanteador, pero la falta de precisión y la notable actuación de Ackermann lo evitaron. El uruguayo salvó incluso un remate clarísimo de Pablo García que contrastaba con los tímidos ataques visitantes. La reacción finalmente no llegó como en otras ocasiones y el Marme acababa claudicando fuera de casa. Los costeros no ganan lejos del Pitín desde el 17 de octubre ante el Mancha Real. Con este derrota el Mar Menor se coloca séptimo de la tabla con 29 puntos, a dos del Alzira que cierra los puestos de play-off, y a ocho del Águilas que marca la zona de descenso directo. Los de Javi Motos recibirán al Hércules el domingo en casa, partido en el que no estará Gerardo Ripoll. El lateral yeclano dejará el club en la última jornada del mercado de fichajes mientras se espera la llegada de un extremo.