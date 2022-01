Aunque suene a tópico, cuando el balón eche a rodar esta tarde en Nueva Condomina, el Real Murcia intentará conseguir algo más que tres puntos. Y es que, teniendo en cuenta que esta jornada trae varios duelos directos en la parte alta, la victoria para los murcianistas valdrá doble.

Mario Simón y sus jugadores no querrán pensar más allá del duelo frente a un Recreativo Granada que no llega en su mejor momento a Nueva Condomina, pero la realidad es que cuando acabe el choque las miradas también estarán en el resultado que se den en el Hércules-Intercity, primer y tercer clasificado; y en el duelo entre La Nucía y el Alzira, segundo y cuarto. Estos dos encuentros, al igual que el de los granas, comenzarán a las cinco de la tarde.

De ahí que sea tan importante para el Real Murcia volver hoy a la senda de la victoria tras su empate en el campo del Marchamalo, ya que puede dar un bocado al colchón que tienen los que le anteceden en la clasificación si estos no pasan del empate.

Ya desaprovecharon los de Mario Simón una buena oportunidad la pasada semana, cuando no pasaron del empate en el campo del colista. Ahora, de vuelta a Nueva Condomina -no juegan en el estadio grana desde el 19 de diciembre-, el Real Murcia tiene la oportunidad de alargar su buen momento con un triunfo que le confirme como candidato a luchar por el primer puesto.

Con una ausencia importante, la de Alberto González después de su expulsión en Marchamalo, Simón deberá dar otra vuelta de tuerca a su defensa ante la falta de efectivos. Se espera que Manu Pedreño repita en la alineación. Junto a él podría estar Athuman, siempre que el centrocampista esté recuperado de sus problemas físicos. En caso contrario, tocará tirar de Jorge García, del Imperial.

Otro de los que está en duda es el lateral Alberto López, quien ya fue baja la pasada jornada por lesión. Este viernes, Mario Simón confiaba en poder contar con el jugador malagueño.

El otro nombre propio es el de Santi Jara, quien este viernes firmó su contrato con los granas y que ayer ya entrenó. No sería extraño, dados los bajos resultados que está ofreciendo Fran García, que el manchego entrara en el once a las primeras de cambio.

El Recreativo Granada, que no podrá contar con Youness, cedido por el Real Murcia, no llega en su mejor momento. No gana desde el 7de noviembre, cuando se impuso al Mar Menor (0-1). Desde esa fecha acumula seis empates y dos derrotas.

Hector Martínez completará la defensa y OK para el fichaje de Drenthe

Con el mercado de invierno entrando en sus últimas horas, al Real Murcia, con muchos deberes por hacer, le ha tocado acelerar. Tras la incorporación de Santi Jara este viernes, se espera que los siguientes en llegar sean Drenthe y el central Héctor Martínez.

Desde finales de diciembre se hablaba de la contratación de Drenthe. El neerlandés era un deseo del presidente, y finalmente la operación se llevará a cabo. Este sábado el ex del Real Murcia era sometido a una prueba en Nueva Condomina para ver cómo se encontraba tras la lesión de tobillo que sufrió hace algo más de un mes, y las sensaciones fueron positivas. Con el OK de los médicos, en el Real Murcia dan por hecha la llegada del jugador del Racing Murcia.

Drenthe reforzará la línea ofensiva. Para la defensa el elegido es Héctor Martínez, jugador madrileño de 27 años formado en las categorías inferiores del Real Madrid y que en la última temporada ha jugado en el fútbol húngaro.

No era el nombre que encabezaba la lista de Manolo Molina. El director deportivo ha visto otra vez como sus favoritos no aceptaban sus ofertas, por lo que finalmente ha tenido que conformarse con un futbolista que afrontará su primer gran reto fuera de un filial.

El acuerdo entre las partes es total y ayer solo faltaba la firma de un documento para que se cerrara la contratación.

En el Real Murcia todavía esperan que llegue otro fichaje más para aumentar el caché de una plantilla que tiene que luchar por el liderato del Grupo V de Segunda RFEF para ascender de forma directa.