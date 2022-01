Isaac Palazón Camacho (Cieza, 27 de diciembre de 1994), conocido futbolísticamente como Isi, vive su mejor momento futbolístico. Con el Rayo Vallecano debuta en Primera División esta temporada convirtiéndose en titular indiscutible y en baluarte del equipo revelación de La Liga.

Humilde y con los pies en el suelo, este ciezano universal, que se ha convertido en la imagen de ‘Floración’ de este año, está empeñado en seguir progresando en el complicado mundillo del futbol profesional. Se ha convertido en profeta en su tierra y pasea con orgullo el nombre de Cieza por el mundo.

¿Cómo te definirías como persona? ¿Y cómo futbolista? ¿Cuáles son tus aficiones?

Soy una persona sencilla. Diría que me considero amigos de mis amigos, alguien muy familiar y cercano. De hecho, en mi familia me inculcaron una serie de valores como el respeto, el esfuerzo y la constancia, que me han ayudado mucho en la vida. Y no quiero cambiar. A veces, cuando una deportista llega a la élite puede perder la perspectiva de la realidad. Por eso es importantísimo ser consciente de lo que realmente importa y tener los pies en el suelo.

En la faceta futbolística sigo cogiendo experiencia y personalidad en el campo de juego. Además, soy asociativo y me gusta jugar entre líneas. Y también me gusta tratar bien el balón. Aparte del fútbol, también disfruto con otras actividades deportivas como el padel.

Mi verdadera afición cuando regreso a Cieza consiste en estar todo el tiempo posible con mis amigos y mi familia. Intento recuperar el tiempo perdido que he estado sin ellos.

Después de pasar por las canteras de Real Madrid y Villareal FC sin tener la oportunidad de jugar en el primer equipo, ¿llegaste a pensar que no serías futbolista profesional?

La ilusión siempre la he tenido, pero es cierto que me llevé dos palos importantes que provocaron que me entraran dudas. Afortunadamente, Paco García, el entrenador del Real Murcia Imperial, me convenció para seguir, y conté con el apoyo de mis amigos y mi familia, que siempre apostaron por mí.

Cuando acabas contrato en el equipo juvenil del Villarreal CF, y tras no recibir ofertas de otros equipos, comenzaste a trabajar, con 18 años, como jornalero agrícola. ¿Qué te aportó?

Al finalizar mi etapa en Villarreal FC volví a Cieza y quería mantener los ingresos que percibía allí. Me pagaban 1.600 euros al mes. Eso era mucho dinero para un chaval tan joven. Así que busqué trabajo en la agricultura ciezana. Aprendí muchísimo de las personas con las que trabajé, a las que aún sigo viendo y me preguntan: «¿Te acuerdas cuando estábamos trabajando en el campo?» (Se ríe al evocar los recuerdos). Fue un golpe de realidad. Me cambió completamente la mentalidad, positivamente, tanto en lo personal como en lo futbolístico.

La página web Transfermarkt, referente en el valor de los futbolistas, valora un hipotético fichaje tuyo por otro club en 2 millones de euros, ¿qué se siente al oír esas cantidades? ¿Dónde crees que está tu ‘techo’ profesional?

Los precios en el mundo del fútbol están desorbitados y soy consciente de ello. Cuando el Rayo Vallecano desembolsó 650.000 euros por mi fichaje ya me parecía mucho dinero. Solo me quedo con el hecho de que cuanto más ofrezcan por mí significa que más me valoran profesionalmente y esto indica que estoy trabajando correctamente.

En relación a dónde puede estar mi ‘techo’ profesional tengo que ir con prudencia y saber aprovechar los momentos. A corto plazo mi objetivo consiste en ganar el siguiente partido y clasificarnos para las semifinales de la Copa del Rey. A largo plazo mi ilusión sería entrar en una convocatoria de la selección española. Poder defender a tu país supone un orgullo tremendo. Sería muy importante para mí y para Cieza. Creo que si hago las cosas bien en el Rayo podré tener mi oportunidad. Si el equipo de manera colectiva funciona bien, como es el caso esta temporada, eso influye positivamente en el ámbito individual.

¿Echas de menos Cieza y a tu familia?

Valoro mucho mi pueblo, quizás porque paso tanto tiempo fuera o, sencillamente, porque me encanta Cieza. En la lejanía se valoran más las cosas y cada vez que tengo un par de días libres aprovecho para regresar y estar con los míos. Desde la distancia observo que Cieza, al igual que el resto del mundo, vive momentos muy difíciles debido a la pandemia. Sin embargo, se están dando pasos muy importantes para que sea reconocida. En este sentido, la floración es uno de esos pasos. El Gobierno municipal lo está haciendo muy bien en ese aspecto.

¿Qué es lo que más te gusta de la localidad y sus gentes?

Lo que más me gusta de mi tierra es la cercanía de la gente y lo bien que me tratan cada vez que vuelvo, la gastronomía y sus esplendidos paisajes. Debemos valorar lo que tenemos, que es único. En ese aspecto, para dale más valor, las calles de la localidad podrían estar más limpias. Creo que es algo que nos incumbe a todos en general. Si los equipos de limpieza acondicionan una zona los ciudadanos no debemos tirar suciedad al poco de que la hayan limpiado. Entre todos podemos hacer una Cieza mejor y más limpia.

¿Cuáles son tus retos futuros?

Como he comentado anteriormente, alcanzar las semifinales de la Copa del Rey y debutar con la selección española. Aunque lo que sí tengo muy claro es que no me gustaría que me recordaran como ‘Isi, el futbolista’ sino como lo que me considero: una persona normal y cercana a la que le encanta Cieza y que está enamorada de su tierra.

¿Qué deseo pedirías para Cieza y su gente?

Salud, sin lugar a dudas. Actualmente es lo más importante debido a la mala época que nos está tocando vivir por culpa de la pandemia. Deseo de corazón todo esto pase pronto y que Cieza pueda brillar por su gente, por su Semana Santa, por su floración y por las múltiples maravillas que alberga en su territorio.