El UCAM encadena tres semanas sin perder, dos victorias y un empate que le han permitido cambiar el estado de ánimo a toda la plantilla y a escapar de los puestos de descenso en el grupo II de la Primera RFEF. Sin embargo, la actualidad del conjunto universitario no se libra de los contratiempos. El último, la lesión de Viti, quien estará varios meses de baja después de ser intervenido por una patología de la vesícula biliar. Por esta razón, el club murciano estudiará la posibilidad de reforzar el lateral izquierdo en los últimos días del mercado invernal. «Lo de Viti ha sido un mazazo, estará unos meses fuera y nos estamos jugando mucho. Se está viendo la posibilidad de reforzar ambos laterales», explicaba ayer Salva Ballesta ante los medios.

El entrenador universitario confía en que su equipo mantenga la línea de las últimas semanas mañana (19.00 horas, Footters) frente al Castellón, ya que después de una victoria «todo se afronta mejor» en la competición. «Nos enfrentamos a un grandísimo rival confeccionado para conseguir el ascenso. Vamos a ir con la mayor ilusión a hacer nuestro trabajo y atacar sus debilidades», dijo el técnico y añadió que «me encanta jugar entre semana. No te da tiempo ni a pensar, se trabaja muy rápido y el jugador está activo porque está compitiendo. Sin embargo, eso siempre tiene un coste. Hay lesiones, hay golpes que no dan tiempo a recuperarse... no estamos acostumbrados a las jornadas entre semana, pero es una semana bonita. Todo es bonito en el fútbol, si se gana».