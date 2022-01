El murciano Alejandro Valverde ha vuelto a desafiar al reloj. A sus 41 años ha comenzado la temporada con el Movistar Team en lo más alto del podio firmando su 131º victoria de su trayectoria deportiva y dándole el triunfo a su equipo en la cuarta prueba de la Challenge Mallorca Trofeo Pollença – Port d’Andratx. La victoria del ‘Bala’ ha llegado en las duras rampas finales de Mon Port para abrir el casillero de triunfos del equipo español en este 2022.

“Todo el equipo ha estado de diez. Hemos intentado tener controlada la carrera siempre al máximo, y el equipo se ha comportado a las mil maravillas. Teníamos que subir rápido aquí en Andratx para intentar eliminar a la gente rápida que quedaba en el grupo. Hemos conseguido cortar a Matthews, que era el más potente que quedaba, pero le he visto volver a falta de 250-300 metros y ahí ya ha sido cuando he arrancado antes de que llegase, y he podido conseguir la victoria", ha explicado el ciclista murciano en unas declaraciones que recoge el Movistar Team en sus canales oficiales.

"Para mí, cualquier carrera ya es un homenaje. Agradezco a la organización el detalle que han tenido conmigo esta mañana; he podido devolverles el favor y darles las gracias con este éxito. Es la mejor forma de despedirme de esta carrera, con dos podios, una victoria… y ya pensando en la siguiente, que es Valencia", ha añadido el ciclista de Las Lumbreras.