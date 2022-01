Que jugar en el Real Murcia en los últimos tiempos es barato, no es ninguna novedad. Pero caer a la cuarta categoría del fútbol español, unida a la gran crisis económica que atraviesa, ha obligado al equipo murciano a incluso buscar entre jugadores amateur para ver si alguno funciona. Con esas premisas apareció Sergiu Popovici, que estuvo un periodo de tiempo a prueba en la pretemporada y convenció al cuerpo técnico y a la dirección deportiva para el lateral izquierdo.

El rumano demostró tener cierto manejo con las dos piernas y con eso bastó para que el Real Murcia le diese una de las fichas senior que tenía disponibles. Desafortunadamente para el rumano, el idilio entre el club y él se ha terminado antes de lo previsto. Y es que, el equipo grana ha decidido rescindir el contrato que le restaba para poder hacer hueco a las incorporaciones de invierno.

El experimento de Popovici no funcionó. Pronto se vio que el rumano no era una solución para dar descanso a Madrigal, por lo que se decidió traer a Alberto López, lateral izquierdo, cuando Antonio López recibió su baja médica.

Y eso que no comenzó con mal pie Sergiu Popovici. En la pretemporada, no desentonó en los encuentros que disputó, y fue un habitual en el primer mes de competición. En tres de las cuatro primeras jornadas fue titular y en la otra tuvo minutos desde el banquillo. Pero desde esa jornada, Mario Simón condenó al ostracismo al lateral tras ver que ofrecía muy pocas alternativas y dejaba muchas dudas, sobre todo a nivel físico. De un mes a otro, Popovici dejó de valer. Pero lo cierto es que, de cuatro partidos que ha disputado el rumano con la camiseta del Real Murcia, no ha perdido ninguno. Dos victorias y dos empates son sus números en el club grana.

Sergiu Popovici estaba sentenciado prácticamente desde el momento en el que Alberto López aterriza en Nueva Condomina, ya que pasaba a ser la tercera opción para ese puesto por detrás de Luis Madrigal y del mismo López. Pero no ha sido hasta final de mercado cuando el Real Murcia ha llegado a un acuerdo con el futbolista. Se especuló con cesiones, pero finalmente ha dejado de pertenecer a la entidad de manera definitiva.

De esta forma, el rumano se convierte en la primera salida invernal del Real Murcia a tan solo tres días del cierre de mercado. Gana así una ficha senior Manolo Molina para traer al tan ansiado central que está buscando desde la lesión de Iván Casado. También, tal y como dijo el propio director deportivo ante los medios de comunicación, está buscando a un futbolista de calidad en la zona de tres cuartos. Pero para que se pueda dar, el Real Murcia deberá dar salida a otro futbolista. Por el bajo rendimiento que han dado en la primera vuelta de campeonato, los nombres de Javi Saura o Fran García están en el candelero, pero aún queda mucho por definir a pesar de lo poco que queda de mercado.

Tendrá que acertar Manolo Molina con las incorporaciones, ya que, como se ha visto en la mayor parte de la primera vuelta, el equipo tiene muchas carencias que, se podrían solucionar, como mínimo, con un hombre por línea. No será fácil. La necesidad de mejorar la plantilla y el tiempo, corren en contra del Real Murcia.

Pedreño: «Jugar delante de la afición tiene que ser bonito»

La primera semana de Manu Pedreño en el Real Murcia ha sido de lo más movida para el defensa, ya que recién llegado tuvo que jugar los 90 minutos ante el Marchamalo por las numerosas bajas en el equipo. «Las circunstancias se han dado así, yo estoy dispuesto. Vengo de jugarlo todo en mi anterior club, así que si el míster lo estima oportuno, estoy disponible para cuando él quiera», explicaba. Sobre su debut con la camiseta del Real Murcia, Manu Pedreño dijo que «fue muy especial. A ver si tengo la oportunidad de jugar el domingo aquí en casa, que será más bonito con la afición delante», finalizaba.