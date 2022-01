El ciclista belga Tim Wellens (Lotto Soudal) se impuso en el Trofeo Serra de Tramuntana, disputado con salida y llegada en Lloseta sobre 158,9 kilómetros, tras un apretado y polémico esprint con el murciano Alejandro Valverde (Movistar Team), segundo.

Fue el jurado técnico de la competición quien, tras revisar la llegada en subida a Lloseta, deliberó que Tim Wellens era el ganador del trofeo al considerar limpia su acción sobre un Alejandro Valverde que se vio encerrado contra las vallas de meta.

😔🥈 Faltó poco para cantar el estreno de #MovistarTeam2022 este viernes en @ChallengeMca.@alejanvalverde, 2º en el Trofeo Serra de Tramuntana en Lloseta, frente a Tim Wellens (LTS). Gran actitud del Bala y de @EnricMasNicolau (7º), al podio como Combativo.



📸 @PhotoGomezSport pic.twitter.com/ij9s68vXBV — Movistar Team (@Movistar_Team) 28 de enero de 2022

Dentro de un grupo recucido que se atacó sin disolverse del todo en el Coll de Puig Major (1ª), con 14,6 kilómetros al 6 por ciento de media, y en el que estuvo hasta casi el final el mallorquín Enric Mas, compañero del 'Bala' en el Movistar, fueron Valverde y Wellens los que tomaron la última curva, en subida, en ventaja.

Y cuando Alejandro Valverde, por el lado de las vallas, parecía estar sobrepasando al belga se vio cómo el murciano dejaba de pedalear y levantaba la mano quejándose de una mala supuesta acción de Wellens. Finalmente, el belga se llevó el triunfo, el 33º en su carrera profesional.

Valverde, Wellens o Mas se metieron en la fuga buena del día, junto al ganador del Trofeo Calvià en esta Challenge Mallorca 2022 Brandon McNulty (UAE Team Emirates) o un Simon Clarke (Israel-Premier Tech) que fue tercero en la etapa, por delante de McNulty y con Kobe Goossens (Intermarché) quinto.

"Wellens me ha pedido perdón, por algo será"

Alejandro Valverde (Movistar Team) aseguró tras finalizar segundo el Trofeo Serra de Tramuntana, en el tercer día de competición de la Challenge Mallorca 2022, que el ganador Tim Wellens (Lotto Soudal) le pidió "perdón" tras el polémico esprint final en el que pareció encerrarle.

"Wellens me ha pedido perdón, me ha dicho 'sorry' cuando ha subido al podio. Por algo será. Él ha cambiado la trayectoria de derecha a izquierda totalmente", manifestó Valverde en declaraciones facilitadas por el equipo.

El murciano explicó que ya estaba a la par del belga cuando todo sucedió. "Si seguía avanzando, tenía sitio para pasar, pero como ha visto que le rebasaba, se ha tirado más a la izquierda y he tenido que dejar de dar pedales. Los jueces han dicho que él es el ganador, así que no hay nada más que hablar. Le doy la enhorabuena", apuntó.

No obstante, aseguró estar "contento" con su actuación y su inicio de temporada. "Tengo que estar contento. El equipo ha estado fenomenal estos dos días, de '10'", aseguró.

"Mala suerte con la caída de Gregor (Mühlberger), pero tanto Enric Mas como yo y todos los demás del equipo hemos estado bien. Segundo día de competición y segundo día a punto de ganar; ¿qué más puedo pedir?", se preguntó el 'Bala', que fue sexto en el Trofeo Calvià hace dos días, también en esta Challenge Mallorca 2022.