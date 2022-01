El fichaje de un lateral derecho era la única tarea pendiente del FC Cartagena en este mercado invernal y ya la ha solventado. Tras las llegadas de Toni Datkovic para la defensa y de Sebastián Cristóforo para el centro del campo, la Comisión deportiva ha vuelto a reforzar la plantilla con el lateral argentino Julio Buffarini. Tras la inesperada salida de David Simón, Manuel Breis y su equipo de trabajo centraron todos sus esfuerzos en reforzar una posición que no tenían en la agenda y han encontrado en el jugador de la SD Huesca al lateral diestro que tanto buscaban.

A principio de temporada, Luis Carrión contaba con Julián Delmás, David Simón y Antoñito en el carril derecho, tres futbolistas para un mismo puesto. Aunque no era la situación ideal debido a la poca participación de Antoñito y Simón, el atasco en la derecha no suponía una urgencia para el club. Sin embargo, la salida sorpresa del canario al Lamía griego cuando Antoñito estaba próximo a abandonar el equipo, trastocó todos los planes de Manuel Breis. La situación de Antoñito no ha cambiado y el de Herrera sigue buscando destino antes del cierre del mercado, lo que dejaba a Delmás como el único lateral derecho del equipo.

El complicado escenario, que se presentó a solo once días del cierre de la ventana invernal sin previo aviso, obligó a Breis a rastrear el mercado en busca de posibilidades. Tras mucho indagar en muy poco tiempo, el director deportivo del Cartagena ha encontrado la pieza que faltaba en el carril derecho. «Tenemos claro un nombre que nos gusta muchísimo para reforzar al equipo y a ver si lo podemos cerrar en las próximas horas. Si llegamos a un acuerdo con el club, el jugador y si lo podemos pagar, lo haremos público», afirmaba Breis hace tan solo dos días.

El nombre que tanto gustaba en las oficinas del Cartagonova era el de Julio Buffarini, lateral derecho de la SD Huesca. El futbolista argentino llegó el pasado verano al conjunto oscense procedente de Boca Juniors y firmó por dos temporadas, pero su pérdida de protagonismo en el esquema de Xisco Muñoz en los últimos meses le ha llevado buscar una salida.

Pese a comenzar la temporada como titular en el carril diestro del Huesca, Julio no terminó de convencer a su entrenador y salió del equipo tras cinco titularidades en las primeras cinco jornadas. Después de un paso por el banquillo de tres jornadas, el argentino atravesó una etapa alternando el once inicial con la banda, pero en las últimas jornadas, su participación con el conjunto altoaragonés ha sido muy escasa.

De las últimas ocho jornadas, Buffarini solo ha participado en tres partidos con 15, 25 y 63 minutos respectivamente, lo que demuestra que no contaba con la confianza de su entrenador. Para más inri, la inminente llegada de Gerard Valentin al Huesca cerraba aún más la puerta de la titularidad a Julio Buffarini.

El futbolista, campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo y exjugador internacional con la Selección Argentina, llega cedido hasta final de temporada y se incorporará en las próximas horas a los entrenamientos del equipo tras pasar todas las pruebas médicas y sanitarias contra el coronavirus pertinentes.

Tejera: «Hay equipo para hacer algo importante»

El centrocampista del FC Cartagena, Sergio Tejera, ha ofrecido una rueda de prensa a tres días del encuentro que enfrentará a los albinegros contra el Fuenlabrada en el Cartagonova para expresar sus pensamientos sobre su estado actual y sobre el equipo. El mediocentro confirma que la situación clasificatoria del equipo les anima para continuar trabajando por seguir arriba. «El equipo es ambicioso. Estamos haciendo las cosas bien y trabajando a muerte. Encontrarte ahí arriba después de Navidad te da un plus para mirar hacia arriba. Si seguimos en esta línea podremos luchar por algo bonito», asegura Tejera.

El futbolista de Barcelona no pierde de vista el descenso, a sabiendas de que la salvación sigue siendo el objetivo prioritario del club, sin embargo, demuestra su fe en la calidad de la plantilla. «La tensión de mirar un poco hacia abajo hay que tenerla siempre para intentar estar lo más lejos posible de ahí, pero entre nosotros hemos hablado y queremos luchar por algo importante. Creemos que tenemos equipo para hacerlo y vamos a ir a muerte», expresa.

Los pupilos de Luis Carrión encadenan dos victorias consecutivas fuera de casa ante Almería y Real B que avalan el cambio de dinámica del equipo. «Ganar fuera de casa era un aspecto que en la primera vuelta nos penalizó mucho».

Por último, el catalán ha valorado positivamente la llegada de refuerzos al equipo. «Cuantos más compañeros de nivel vengan será mejor para la competencia interna del equipo. Siempre es bueno que haya competencia para que nadie se relaje y el entrenador tenga más opciones», concluye Sergio Tejera.

De la Bella, aislado tras dar positivo en coronavirus

El FC Cartagena ha informado, a través de un comunicado oficial, del positivo de Alberto De la Bella en las pruebas PCR realizadas a toda la plantilla y el cuerpo técnico. El lateral, que se encuentra en buen estado de salud, se mantendrá aislado en su domicilio para cumplir con los protocolos sanitarios pertinentes y se perderá el próximo partido del equipo frente al Fuenlabrada en el Cartagonova. Pese a que puede estar disponible contra Las Palmas, el futbolista solo podrá participar en tres entrenamientos debido a la duración del confinamiento.