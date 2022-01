Isi Ros ha sido presentado nuevamente como jugador del UCAM Murcia. Tras pasar tres temporadas en el equipo universitario, el de Las Torres de Cotillas ha decidido volver "a la que fue mi casa". No le han faltado ofertas al todavía jugador del Atlético Baleares, que ha salido cedido, pero al final, los grandes momentos que pasó con las elástica azuldorada, le han hecho volver.

Pedro Reverte valoró su fichaje de forma positiva. “Es un jugador que ya en su día lo fichamos de Tercera División y no dudamos en firmarlo. Fue creciendo con nosotros en UCAM y ya ha tenido aquí su momento. Tuvo un pequeño parón, pero tiene muchas ganas ya de estar con nosotros”, explicaba el director deportivo sobre su incorporación.

Sobre sus características, declaró que “es un jugador desequilibrante que conocemos bien. Nos va a dar muchísimo rendimiento y confiamos mucho en él. Quiero darle las gracias por haberse decantado por nosotros cuando lo llamamos”.

"Antes era más niño, ahora soy diferente"

Isi Ros, a pesar de no haber cuajado unas últimas temporadas para el recuerdo, con una grave lesión de por medio, sigue teniendo cartel en la categoría. “Tenía muchas opciones para elegir, pero cuando el UCAM Murcia se interesó en mí no tuvo que pensar mucho", explicaba.

Sobre su no fichaje por el Real Murcia, el torreño tenía claro que su ambición era seguir en Primera RFEF. “El Murcia me llamó, pero mi prioridad era jugar en Primera RFEF. Cuando me llamó el UCAM, pensé que era mi casa y que me cuidan. Decidí venir aquí”, exponía.

En esta etapa en el UCAM Murcia, Isi Ros siente que ha madurado, sobre todo después de la grave lesión de rodilla que sufrió, y puede aportar cosas diferentes. “Antes era un poco más desordenado, más niño. Ahora, con cosas como la lesión, te hacen madurar y cambiar tu personalidad. Ahora he crecido y soy diferente. Vengo a ver si puedo recuperar las sensaciones que tuve la primera vez”, declaraba.

Isi Ros no jugó ni un minuto en la victoria del UCAM ante la Balona, pero dejó claro que no fue por temas físicos, ya que se encuentra en perfecto estado. “La lesión ya está olvidada, la verdad. No tengo nada de dolor y está todo bien. Ayer no jugué por decisión técnica. Lo respeto, acabo de llegar. Auí hay que ganarse los minutos. Cuando me toque jugar tendré que convencer al entrenador”, resolvía las dudas.

El futbolista también valoró el nivel que hay en el equipo y que van todos a una con Salva Ballesta. “UCAM ha fichado muy bien, somos una gran plantilla. Ya he hablado con el míster, me ha pedido seriedad y trabajo y es lo que voy a intentar dar”, finalizaba.