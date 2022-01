No fue un partido brillante del UCAM Murcia. No fue de los mejores del curso con Salva Ballesta. Pero lo cierto es que tenía que ganar sí o sí, y eso fue lo que hizo el equipo universitario. Sin mucho fútbol y con máxima efectividad, los azuldorados se impusieron a una Balona que no pudo hincarle el diente en los noventa minutos al UCAM Murcia. Tuvo oportunidades, pero ninguna de gran calibre como para considerar que perdonó al UCAM. Fue una victoria del equipo que más la quiso. Tuvo que ser otra vez Xemi, con su noveno gol en la temporada, el que saliera al rescate. Como ocurrió ante el Barcelona, otra vez esperó agazapado en el segundo palo tras un centro para interponerse en la trayectoria de la pelota. Está de dulce el catalán y su equipo lo agradece. Sufrió el UCAM Murcia en los minutos finales, pero se sobrepuso a la tensión y se llevó un triunfo que le permite salir del descenso.

El UCAM Murcia tenía la oportunidad de hacer bueno el punto ante el Barcelona B. Tenía la ocasión también de seguir invicto en este 2022, certificando una pequeña recuperación. También, una victoria les hacía salir del descenso con un pinchazo del Cornellà, como terminó sucediendo. Era un día para demostrar que las incorporaciones podían relanzar al equipo, como decía Salva Ballesta en la previa del partido. Salieron en el once inicial cuatro de los siete refuerzos. Tekio acompañaba a Charlie Dean, Josete, que volvía tras perderse el choque ante el Barça, y Chacartegui; Raúl Palma y Fullana formaron el doble pivote en el centro del campo; Josema y Xemi, en los extremos; Rubén Mesa volvía al once, acompañado de Manu Garrido en punta. Era un partido complicado, contra un rival que antes del encuentro estaba en posiciones de play off, y contra un bloque muy compacto y siempre rocoso, que ya ganó al UCAM 2-0 en la ida. Sabía el UCAM Murcia que, desde el primer momento, el rival le iba a entregar la pelota y le iba a intentar hacer daño a la contra, y así fue. Los universitarios se hicieron desde un primer momento dueños de la posesión, pero no conseguían crear ningún peligro. Tampoco lo hacía la Balona. Ambos estaban cómodos sobre el césped, pero el UCAM creaba ligeramente un poco más de peligro por banda derecha con Tekio. Salva Ballesta intentó un plan de partido de juego muy directo, acumulando muchos futbolistas por el centro y dejando las bandas enteras para Chacartegui y Tekio. Por el medio se acumulaban Josema, Xemi, Manu Garrido y Rubén Mesa. Y claro, todos no caben y no se entendieron en muchas ocasiones. Llegaba el cuarto de hora de partido, y en el primer córner el UCAM encontró una recompensa con un gol que llegaba como más les gusta a los entrenadores: de jugada ensayada. Josema sacó en corto para Fullana, que la puso al segundo palo para que entrara completamente libre de marca Josete. El central remató de cabeza y Xemi se interpuso en la trayectoria para introducir el balón en la portería. Noveno gol del barcelonés, que sigue en un gran momento de forma. 40 El partido pareció despertar un poco a la Balona, que comenzó a llegar más a la portería de Biel Ribas a través de las bandas, pero sin generar peligro claro. Tan solo un centro al que no llega por un centímetro Samanes, inquietó a los universitarios en los minutos posteriores. Conforme fue pasando el tiempo, la Balona sí que consiguió poner más en aprietos al equipo universitario. Subió la presión y comenzó a llegar más, aunque sin tener ninguna ocasión de claro peligro. Finalmente, el UCAM se fue al descanso por delante en el marcador con la sensación de a ver ido de más a menos. La Balona reclama protagonismo Si en el primer tiempo, el Linense se dedicó a tener un papel pasivo en el partido, pasó todo lo contrario en el segundo. Quería la pelota y se la disputó a un UCAM Murcia que se la entregó sin muchos complejos. Sufrió a través de córners y de llegadas por banda, pero el UCAM estuvo, por fin, sólido en defensa. No le llegaron apenas con seriedad y eso ya es motivo de orgullo para un equipo que había encajado 27 goles en las 19 jornadas anteriores. El UCAM Murcia, al ver que la Balona no estaba poniéndoles en apuros, también se vino arriba e intentó buscar el segundo a la contra. Lo hizo mediante la velocidad de Liberto, que había entrado de refresco por Josema. En el tramo final de la segunda parte, debido a la evidente necesidad de la Balona de voltear el partido, volvió a pisar el acelerador. Y esta vez sí que llegó. Primero, un cabezazo de Delmonte tras un córner casi acaba dentro. Unos minutos más tarde, un disparo en posición clara de remate de Dorrio, lo salvó Charlie Dean cuando ya se mascaba la tragedia. En los últimos diez minutos de partido, hubo de todo menos fútbol. Pero el UCAM consiguió lo importante: tres puntos que le permiten salir de la zona de descenso. Ganó la primera batalla con más coraje que fútbol. Parece que el proyecto del UCAM Murcia, después de tres partidos como invicto, parece que empieza a carburar.