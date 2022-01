El CD Esparragal, sin campo en el que jugar y sin respuestas

Una fila de vallas acordona cerca de un 25% del espacio del campo de fútbol de El Esparragal. No forman parte del material que utilizan los distintos equipos del club local para sus entrenamientos. Tampoco sirven para realizar algún ejercicio concreto en las sesiones de trabajo de los chavales de la escuela. Su único acometido es acotar una zona peligrosa, unos metros en los que no se puede llevar a cabo ninguna práctica deportiva.

Nada más avanzar hacia ese espacio se detecta el problema. Una especie de caballón eleva el terreno de juego. Una prominencia sobre el césped causada por la raíz de uno de los árboles del exterior de la instalación y que, además de calentamientos de cabeza, también provocó a principios de temporada la lesión de uno de los jugadores del CD Esparragal.

Fue después de ver como uno de los futbolistas del club se lesionaba, cuando el presidente de la entidad, Francisco Gómez, dijo basta. Pese a saber que perjudicaría al día a día de los once equipos que forman parte de esta escuela con más de 200 jugadores, el máximo mandatario pidió al ayuntamiento de Murcia, responsable del mantenimiento del campo, que tomara medidas sobre el asunto para solucionar el problema.

Eso fue hace ya tres meses y a día de hoy, y tras mucho insistir -se han enviado hasta 18 correos por parte de la directiva-, la única respuesta que se ha recibido vía mail es que «ya se ha puesto en conocimiento de los técnicos. Intentaremos darle una respuesta en la mayor brevedad».

«La solución pasa por una reunión entre la concejalía de Deportes y la de Parques y Jardines, pero si tras dos meses no se han sentado, es que para ellos esto no es una prioridad», explica Francisco Gómez a esta redacción. «En noviembre cuando apenas había comenzado la temporada ya habíamos pagado casi 4.000 euros de la tasa por el uso de la instalación, pero mis jugadores no pueden ni ducharse ni utilizar el campo de forma completa», insiste, lamentando que «tenemos que estar mendigando cada fin de semana para encontrar campos en otras pedanías en los que nuestros equipos jueguen sus partidos».

Pero la falta de mantenimiento de la instalación va más allá de esa raíz. Duchas a las que no se puede acceder y que no serán reformadas pese a su mal estado y a las obras que se están llevando a cabo para ampliar los vestuarios; retrasos continuos en esos trabajos; un servicio de limpieza que no llega pese a las constantes promesas del Ayuntamiento; redes rotas, porterías con anclajes anticuados, zonas de la grada que ya tuvieron que ser acotadas por la rotura de algunas butacas...

«Tras una primera visita en noviembre, desde el Ayuntamiento nos informaron de que las instalaciones cumplían perfectamente, pero el tiempo nos ha dado la razón», indican desde el CD Esparragal. De hecho su presidente insiste en que «en los últimos años no se han gastado ni un euro en mantenimiento, y ya nos sentimos abandonados e insultados». Ese cansancio le ha llevado a denunciar la situación, y es que Francisco Gómez teme que si esto sigue así «me vea obligado a cerrar la escuela», lo que haría que «desapareciera uno de los motores de este pueblo».

A la espera de que el Ayuntamiento le dé una respuesta sobre cómo se va a solucionar el problema de la raíz, en las últimas horas los responsables del CD Esparragal recibían dos buenas noticias. Ayer mismo, eran informados de que ya podrán utilizar las duchas de la instalación. No solo eso. Por fin dispondrán de servicio de limpieza.

Rex considera que la única solución es cortar los árboles y dice que eso depende de Parques y Jardines

En el Ayuntamiento de Murcia no se desentienden de los problemas que están impidiendo al CD Esparragal utilizar el campo de fútbol de la pedanía murciana. Desde la concejalía de Deportes, su titular Pedro García Rex explicaba a este diario que hacer obras en la instalación «es inviable», ya que el coste superaría los 300.000 euros, por lo que considera que la única solución pasa por arrancar los árboles del exterior del recinto. Pero estos trabajos en ningún momento dependerían de Deportes. Sería la concejalía de Parques y Jardines la que tendría que tomar esa decisión. Rex también defiende que ante el cierre del campo del CD Esparragal, han ido buscando al club instalaciones en otras pedanías para que puedan seguir desarrollando su actividad.

Esta redacción también se puso en contacto con Ainhona Sánchez, concejala de Parques y Jardines, quien reconoció que está informada de este problema y, a la espera de que desde Deportes le digan algo, que la idea es visitar la instalación para ver qué decisión se toma. «Solo hay dos opciones. O quitar todos los árboles o hacer obras en el campo. Si hay que quitar los árboles, pues Deportes nos tendría que decir lo que hay», añadía. «Somos conscientes de los problemas y en los próximos días hablaremos y lo visitaremos. No es una decisión que pueda tomar yo sola», concluía.