El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, ha asegurado que tras conseguir la clasificación para la Copa del Rey ya tienen "otro objetivo en mente" y que necesitan "máxima concentración" para ganar este miércoles en la cancha del Casademont Zaragoza (20.30 horas, Movistar +), lo que podría situar al cuadro universitario en la tercera posición de la Liga Endesa, sólo por detrás del Real Madrid y el Barça.

El técnico universitario ha hecho esas declaraciones en la víspera del partido de la decimoséptima jornada, aplazado en su día por el coronavirus, y que ocupa la atención de la plantilla murciana tras la celebración que comenzó el domingo y se prolongó hasta el lunes.

"Ya han pasado dos días y tenemos otro objetivo en mente, que además tiene una dificultad grande ante un rival que lleva tiempo esperando y preparando este encuentro, por lo que este choque requiere una concentración máxima para acabar la primera vuelta como queremos", ha avisado Alonso, consciente de que ganar en el pabellón Príncipe Felipe de la capital maña traería consigo ser cabeza de serie en la cita que se desarrollará del 17 al 20 de febrero Granada.

"A corto plazo tener la oportunidad de ser cabeza de serie es una maravilla y no debemos desaprovecharlo y me refiero a que no competimos al nivel que debemos hacerlo, no por el hecho de perder", ha remarcado el preparador madrileño.

"Este encuentro es como una final para nosotros porque cada partido lo encaramos de esa manera", ha añadido.

Sito Alonso, quien no ha ocultado sentirse "muy bien y agradecido por formar parte de esta familia, como no puede ser de otra manera", ha hecho público lo que les dijo a sus jugadores tras la victoria por 88-86 obtenida frente al Lenovo Tenerife y que selló el billete para la cita copera.

"El primer mensaje que les trasladé es que disfrutaran del momento y de un hecho que para muchos es histórico, pero desde el lunes ya estamos trabajando pensando en Zaragoza. He visto a los jugadores bastante concentrados y estaremos preparados para hacerlo bien ante un rival del nivel que tiene el Casademont", ha reconocido ya alertando de la necesidad de estar al 100% centrados en el duelo de este miércoles.

El UCAM CB, actualmente quinto clasificado con diez victorias y seis derrotas pero que puede asaltar el tercer puesto, tendrá enfrente a un oponente que es decimocuarto con seis choques ganados y 11 perdidos y está a dos de la zona de descenso.

"Ellos comenzaron la temporada de manera irregular porque los proyectos necesitan un tiempo y cambiaron al entrenador y a jugadores, y además sufrieron lesiones importantes como las de Santi Yusta y Omar Cook, pero han hecho partidos que me han encantado", ha señalado Sito Alonso en una rueda de prensa que se ha hecho coincidir con la renovación del patrocinio de la empresa Real Turf en el Palacio de los Deportes de Murcia.