La séptima Carrera de la Mujer abre las inscripciones para el domingo 6 de marzo

La séptima edición Carrera de la Mujer, que se disputará en Murcia el domingo 6 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, abre hoy el período de inscripciones, que se prolongará hasta el 1 de marzo a las ocho de la tarde, a través de las web eventos.laopiniondemurcia.es/carreradelamujer/ y www.dorsal21.com. El precio del dorsal es de 5 euros, que se paga a través de tarjeta, y todas las participantes deberán indicar en el momento de formalizar su participación si realizarán la misma corriendo o andando, ya que esta prueba se trata de un evento deportivo de carácter lúdico y festivo donde tienen cabida todas las mujeres mayores de 12 años de edad.

Después de un año sin poder salir a la calle pero manteniéndose en el calendario de forma virtual, la cita regresa con el recorrido, como es habitual, de cinco kilómetros, que se podrá realizar tanto andando como corriendo en un tiempo máximo de 1 hora y 45 minutos.

Podrán tomar parte todas aquellas mujeres mayores de 12 años que lo deseen, y vistan la camiseta conmemorativa que se entregará, estando limitada la participación a las 5.000 primeras mujeres que formalicen y completen el proceso.

Por motivos de seguridad y protocolos COVID, la salida se dará en tandas de 500 mujeres, siendo la primera la reservada a las atletas que disputen la prueba íntegramente corriendo. Posteriormente se dará la salida al resto de participantes, que tendrán como máximo 1 hora y 45 minutos para realizar la misma, un tiempo asequible para todas. De igual modo, se aplicarán los protocolos COVID adicionales vigentes en la fecha de celebración.

La bolsa de la corredora con el dorsal-chip se hará entrega en un lugar y en los horarios que se publicarán debidamente próximamente. La misma contendrá una camiseta conmemorativa y también obsequios de los patrocinadores.

Las tres primeras clasificadas de la carrera recibirán un trofeo, pero la Carrera de la Mujer, por su espíritu participativo, también galardonará a la mujer más veterana, centro deportivo y/o asociación deportiva más numerosa, empresa más numerosa y centro educativo más numeroso (alumnas, profesoras y personal de servicios y mantenimiento). Los premios adicionales se darán a conocer próximamente.

Se organizará un dispositivo médico adecuado de acuerdo a la legislación vigente. La organización recomienda hacerse una revisión médica o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo sin realizar ejercicio físico.

Los responsables de la organización o personal médico están facultados para retirar de la prueba a las corredoras a cualquier atleta que manifieste un mal estado físico, no realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado, no pasar por el control de salida y por los que se marquen durante el recorrido, no seguir las indicaciones del personal de la organización, seguridad o servicios médicos, no llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y en un lugar bien visible y no llevar el chip o participar con un dorsal no autorizado.

La prueba será controlada por personal de la organización exclusivamente y el control de tiempos será mediante la empresa especializada Dorsal21. Los resultados de todas las participantes serán publicados en este diario, que elaborará páginas especiales con motivo de la prueba.