De Washington a Isaiah Taylor

Durante los últimos veintiséis años, los aficionados del UCAM Murcia CB han visto con resignación cómo numerosos equipos modestos de la Liga ACB se clasificaban para la Copa del Rey. Mientras, aquí, siempre pensaban que algún día les tocaría, pero no llegaba. Y en 2022 se ha cumplido el sueño. Han sido muchas las ‘copas’ a las que he asistido desde entonces porque este torneo me enganchó desde que lo viví por primera vez. Este año, en Granada, una ciudad que la gente de esta tierra, por su proximidad -277 kilómetros por carretera-, ha visitado en multitud de ocasiones, el UCAM estará por primera vez por méritos propios junto a otros siete elegidos.

Duane Washington, un escolta estadounidense que celebraba los triunfos bailando y que se metió a la afición en el bolsillo, fue el héroe de aquella Copa de 1996 donde también se homenajeó a los protagonistas de la plata en los Juegos de Los Ángeles -estuvieron todos menos el fallecido Fernando Martín-. El jugador nacido en Alemania, con José María Oleart en el banquillo, lideró a su equipo en el triunfo en cuartos de final ante el Unicaja. En 2022 la estrella ha sido Isasiah Taylor, otro ‘jugón’ que ha llevado junto a un grupo de jugadores que derrochan entrega en todos los partidos, quien ha conducido, bajo la batuta de Sito Alonso, al equipo murciano hasta la Alhambra tras ganar un partido que acabó con un rifirrafe entre Lima y Shermadini, y donde se vivió en el descanso una lluvia de peluches a la pista.

Pese al coronavirus, las calles de Granada, ciudad de tapas, seguro que se llenarán de bufandas rojas entre el 17 y el 20 de febrero. Ya no hará falta agudizar la vista para localizar a aficionados mucianos, como ha ocurrido durante tanto tiempo. Jesús, Antonio, David, Fernando, Laura, Raúl y Eugenio, entre otros, a los que me he encontrado en otras Copas del Rey por toda la geografía nacional, desde Las Palmas hasta Vitoria pasando por Málaga y Madrid, ya no se sentirán solos. El conocido paseo de la afición que se celebra los sábados por la mañana, por fin, tendrá colorido murciano. Tanto lo merecen esos jugadores que han logrado la gesta como todos esos seguidores que han animado en el Palacio de los Deportes a su equipo y lo han llevado en volandas.

La felicitación de Campazzo

Las felicitaciones a los componentes del club llegaron desde diferentes puntos. Desde Denver, en Estados Unidos, Facundo Campazzo tuvo un recuerdo a través de Twitter para esa ciudad donde vivió dos intensos años: «Felicitaciones UCAM Murcia. Siempre en mi corazón». Desde Madrid, un exentrenador que ha comentado en Movistar en los últimos años varios partidos del equipo universitario, Javi Juárez, acompañó su mensaje con una foto de Alejandro Gómez y José Miguel Garrido: «UCAM Murcia, me alegro mucho por cada uno de los profesionales del club, por sus aficionados y por la ciudad, muy merecida su presencia en la Copa. Pero me hace muy feliz por estos dos amigos. Título de la foto: el que la sigue la consigue».

Atenas, donde el UCAM disputó una histórica fase final de la Champions League, ya no será la única ciudad fetiche del baloncesto regional. Granada también tendrá ahora un lugar para siempre en el recuerdo.

Sito Alonso: «Me acuerdo de la gente que ha luchado por esto antes y ya no está en el club»

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, indicó que hicieron «un partido brillante» y se acordó de «la gente que ha luchado por este objetivo en años anteriores y hoy no está en el club». Además, se mostró ambicioso de cara la futuro inmediato: «Ahora el objetivo es acabar entre los cuatro primeros de la primera vuelta y nos queda un partido el miércoles en Zaragoza para luchar por ello. No me pongo límites». «Lo más importante para mí es ser ambicioso dentro de tus posibilidades y lo que más orgullo me produce es que competimos como salvajes y pensando que podemos ganar a cualquiera y en cualquier sitio», explicó el entrenador universitario ayer tras el encuentro.

El Barça se lleva el Clásico y el Real Madrid pierde terreno como líder en la Liga Endesa

Con Sertac Sanli como jugador más destacado y liderando, la mayoría de las veces, formatos de equipo con ‘pequeños’, el Barça se impuso por 75-85 en el clásico a un Real Madrid que en ningún momento se sintió cómodo sobre la pista. El Real Madrid sigue siendo líder en la Liga Endesa, pero el equipo azulgrana recorta diferencias y depende de sí mismo de cara a finalizar en primera posición en la fase regular. Los clásicos siempre son especiales y éste no pudo ser menos con un comienzo a tope por parte de ambos equipos en la vuelta de Deck a la ACB, defendiendo a Mirotic. El conjunto blanco se colocó a dos puntos a falta de cinco minutos (66-68), pero no pudo llevarse finalmente el triunfo.

El Morabanc Andorra despide a Ibon Navarro y David Eudal toma desde ahora las riendas del equipo

El MoraBanc Andorra anunció ayer la destitución del técnico Ibon Navarro y también el nuevo entrenador, David Eudal, uno de los adjuntos del vitoriano. Las cinco derrotas consecutivas le han costado el cargo a Ibon Navarro, exentrenador del UCAM Murcia en la temporada 2017-2018, en la que se conquistó la medalla de bronce de la Basketball Champions League en Atenas. El técnico llevaba tres temporadas y media en el cargo. «Buscamos una reacción del equipo después de la mala dinámica de resultados», relataba el MoraBanc en su comunicado El sustituto de Ibon Navarro es el andorrano David Eudal que es también el seleccionador de Andorra. El técnico, de 44 años y que ahora llevará las riendas de la plantilla, fue también segundo en la etapa de Joan Peñarroya como entrenador donde llegó procedente del segundo equipo de Liga EBA.