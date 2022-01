Vibrante partido el disputado en El Pitín de San Javier, entre un Mar Menor que lleva desde el 14 de noviembre sin conocer la derrota, tras perder 3-0 en casa del Intercity, y un serio aspirante al liderato del Grupo V de la Segunda RFEF como es La Nucía, que no pudo con los de Javi Motos. Antes de comenzar el partido, el club marmenorense entregó a la SD La Pachanga Vetereanos del Mar Menor una placa conmemorativa por sus 40 años de existencia, la cual recogió el jugador más veterano del equipo, Miguel García Martínez.

Nada más comenzar el partido se produjo la más clara ocasión de gol para los de Javi Motos. Una gran jugada de Loren Burón, el más destacado de los que pisaron el verde, quien centra a Ubis para que este ceda a Silvente, que en posición de delantero centro y solo ante el portero envía el balón fuera. Los primeros compases fueron controlados por el Mar Menor, pero a medida que transcurría el reloj, los jugadores de César Fernando se fueron sacudiendo el dominio.

Con esta dinámica se produjo un peligroso disparo de Borja tras un contragolpe que se marchó por encima de la meta defendida por Ackermann. Tras esa ocasión del ariete visitante se sucedieron buenas combinaciones entre Fran Moreno y Loren Burón, pero no culminaron con éxito, ya que a la delantera del Mar Menor le faltó acierto durante toda la mañana del domingo. Así se llegó al descanso.

Tras el paso por vestuarios, fue el equipo alicantino el que gozó de una gran ocasión para abrir el marcador, otra vez con un disparo, salido de las botas de Borja, que primero dio en el poste y después obligó a hacer una gran parada a Ackermann. Tras esa jugada, el Mar Menor entró en estado de nerviosismo al ver la seriedad del rival.

A partir de ahí, mucho centrocampismo que acabó enmarañando el juego, nublando las mentes de los jugadores, que tan solo intentaban crear peligro disparando desde fuera del área. En el minuto 69 lo intentó Peque, y poco más tarde, el debutante Guille Lozano, ex del Real Murcia, sacaba un gran centro al que Cifu no no pudo llegar en condiciones tras resbalarse y caer en el área.

Los minutos finales del partido dejaron momentos trepidantes y entretenidos que hicieron las delicias de los aficionados reunidos en El Pitín, con combinaciones entre Guille Lozano y Burón que acabaron siendo abortadas por la defensa visitante. En el 84, una contra de La Nucía acabó con un disparo de Marc Más alejado de la portería local para alivio de los locales.

En definitiva, justo reparto de puntos en El Pitín entre un serio aspirante al liderato, y un Mar Menor que se asoma cada vez con más insistencia a los puestos de play off por el ascenso. Actualmente cuenta con 29 puntos, a tan solo dos del Real Murcia, que marca la entrada a la zona de promoción.