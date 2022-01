La mala suerte y la casualidad se han cebado de nuevo con la defensa del FC Cartagena. A un día de enfrentarse a la Real Sociedad B en el Reale Arena, la retaguardia del conjunto albinegro a penas cuenta con efectivos para afrontar el partido. Los casos positivos en coronavirus, el mercado de fichajes y las sanciones han mermado durante la última semana a la zaga albinegra hasta el punto de hacerle entrar en una situación límite, por lo que Luis Carrión tendrá que hacer malabares para alinear una defensa de garantías en el partido de mañana.

El centro de la defensa aglutina la mayor parte de los contratiempos. De los cuatro centrales del equipo, solo Pablo Vázquez parece estar en plenas condiciones de disputar el encuentro. Pedro Alcalá, que resultó positivo en coronavirus el día 13 de enero, se mantuvo aislado durante nueve días y solo ha podido participar en una sesión de entrenamiento para preparar el choque frente al filial realista. Por otro lado, Toni Datkovic tampoco se encuentra en el mejor estado físico después de haber terminado la temporada con el Real Salt Lake de la Major League Soccer hace algo más de un mes y haber completado únicamente un entrenamiento con el equipo. Además, la convocatoria del croata para el partido sigue pendiente de su inscripción en LaLiga, que el club puede hacer efectiva en las próximas horas. El capitán albinegro David Andújar se ha ausentado de los últimos entrenos del equipo, lo que hace indicar, a falta de parte médico, que se trata de uno de los dos jugadores contagiados por coronavirus más recientes y tampoco podrá estar en el encuentro de la vigesimotercera jornada de LaLiga Smartbank.

La salida de David Simón -tras rescindir su contrato con el conjunto cartagenero -y la complicada situación de Antoñito, dejan sin margen de error al equipo en los laterales. Pese a que Julián Delmás parece tener bien cubierto el lateral derecho y tanto Gastón Silva como De la Bella ya estaban por delante del canario antes de su marcha en el izquierdo, cualquier contratiempo en estas dos posiciones se puede convertir ahora en una urgencia para Carrión.

De hecho, esas urgencias ya han aparecido con la sanción de Gastón Silva y la ausencia de Antonio Luna en el lateral izquierdo. El uruguayo, que resultó positivo en coronavirus durante la semana pasada, ya ha superado la enfermedad, pero no estará en el Reale Arena ya que deberá cumplir ciclo de sanción por haber visto la quinta amarilla del curso en el pasado encuentro frente al Huesca. Por su parte, Antonio Luna, al igual que Andújar, tampoco ha participado en las sesiones de entrenamiento previas al partido, lo que indica que se trata del segundo de los dos últimos jugadores contagiados por coronavirus que anunció el club a través de un comunicado oficial.

A la vista de estos problemas, la solución de Luis Carrión pasa por Farru. Si Alcalá no se encuentra disponible para iniciar el partido, el canterano apunta al once en el Reale Arena acompañando a Delmás, Pablo Vázquez y Alberto De la Bella, si no hay más contratiempos de aquí al partido.

Luis Carrión: «El equipo está con incertidumbre»

El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, ha ofrecido, en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana, su pensamiento con respecto al momento que atraviesa el equipo en todos los aspectos. Tras el parón, el técnico afirma que el grupo ha preparado con tiempo el encuentro y tiene ganas de jugar. «Ya teníamos ganas de que llegara el partido. Al tener más tiempo, nos ha dado tiempo a preparar muchas cosas sobre lo que pensamos que puede hacer el rival, porque pensamos que es un equipo capaz de hacer muchas cosas», apunta Carrión.

Con respecto a las bajas debido a los contagios de coronavirus, el entrenador muestra su descontento aunque reivindica el buen trabajo de los suyos durante las dos semanas. «El equipo está con la incertidumbre que tenemos todos los equipos de no saber con quién podemos contar y con quien no. Hemos tenido alguna baja, pero creo que el equipo ha trabajado bien y seguro que sacaremos un once muy competitivo», asevera.

El catalán analiza al filial realista y halaga sus virtudes. «Es un equipo al que le gusta tener mucho el balón. Para mí han mejorado mucho en los tres últimos partidos y está haciendo cosas muy bien., por lo que no será fácil. Esperamos poder llevar a cabo lo que hemos trabajado para hacerles daño, para lo que creo que estamos capacitados», explica.

Finalmente, el entrenador barcelonés ha tenido un momento para valorar las dos últimas incorporaciones del equipo, Sebastián Cristóforo y Toni Datkovic. «A Datkovic ya lo conocemos todos y sabemos que es muy comprometido y competitivo. Cristóforo es un jugador que nos puede aportar muchas cosas con balón y sin él y creo que viene a mejorar la plantilla», concluye Luis Carrión.