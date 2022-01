Manolo Molina reconocía hace unos días que el nombre de Royston Drenthe estaba sobre la mesa. El fichaje del futbolista neerlandés es una petición expresa por parte del presidente, Agustín Ramos, y la próxima semana será clave para conocer si finalmente se acabará realizando este movimiento en los últimos días del mercado. Todo dependerá del informe médico sobre el estado su tobillo, tras una lesión sufrida el pasado diciembre con el Racing Murcia. Por lo que si la opinión de los facultativos es favorable, Drenthe vestiría la camiseta del Real Murcia hasta el próximo mes de junio.

Sin embargo, parece que Mario Simón, entrenador grana, tiene dudas sobre la posible llegada del futbolista y se mantiene en un postura más similar a la del director deportivo que a la del máximo mandatario. Y es que, ayer, ante los medios de comunicación en la previa del choque frente al Marchamalo de mañana (17.00 horas, Footters), el técnico madrileño volvió a pasar de puntillas sobre la posible llegada de Drenthe, aunque se podían palpar sus dudas sobre este movimiento. «Es un jugador que tiene su equipo actualmente (Racing Murcia) y que no sé si nos da esa aportación que nos haga mejores. Todos los que vengan tiene que ser para mejorar, sino no deben venir al Real Murcia. No debemos equivocarnos en este mercado y cometer errores que paguemos durante los próximos cinco meses de competición», decía ayer Mario Simón sobre este asunto.

Dos positivos por covid-19 antes de medirse al Marchamalo El Real Murcia informó ayer que dos jugadores de la primera plantilla no podrán disputar el duelo de mañana frente al Marchamalo (17.00 horas) tras dar positivo por covid-19 en los test rutinarios. Así pues, el entrenador Mario Simón contará con dos bajas para iniciar la segunad vuelta del calendario en el grupo V de la Segunda RFEF. En un principio, el partido no corre peligro para su celebración salvo que no aparezcan nuevos casos. «Ambos ya se encuentran en sus respectivos domicilios y se ha informado a las autoridades competentes», informaba el club ayer. l.o.



Y es que el entrenador grana incidió ayer en que el Real Murcia, que solo cuenta actualmente con la novedad del central Manu Pedreño en su plantilla, no realizará muchos movimientos en un mercado invernal al que restan nueve días para su cierre. Y que, además, esos movimientos deberían de ser para mejorar el nivel actual de su plantilla. «Yo no ficho, yo opino. Y el futbolista que venga nos tiene que hacer mejores. Si no es así, yo estoy contento con mi plantilla porque no se le puede poner ni un pero en cuanto a esfuerzo y trabajo. Si tocamos alguna pieza nos tiene que hacer mejores o ayudar, si no es mejor que nos quedemos como estamos. No por hacer muchos movimientos significa que vaya a ser una cosa buena, porque luego las piezas tienen que encajar», explicaba.

«Es importante que la gente que llegue estemos seguros de que nos pueden aportar. Cuando vas a por los perfiles de jugadores que nosotros buscamos, que nos aporten y mejoren, tienes ese hándicap. Creo que es un daño que tenemos que asumir, tenemos que hacer ese esfuerzo de aguantar un poco en el mercado para llegar a eso. Estamos en una categoría por debajo, y otros años podías competir contra cualquiera en Segunda B por los fichajes. Este año, además, compites estando en una categoría por debajo, y eso hace que el futbolista le cueste dar el paso», afirmaba Mario Simón.