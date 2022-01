Se van a cumplir tres años desde la llegada de Sito Alonso al UCAM Murcia. Llegó a la capital del Segura con la misión de lograr la permanencia en la Liga Endesa en 2019, pero desde entonces nunca escondió su ambición por lograr algo más con el club murciano. Pelear por cosas que nunca antes se habían conseguido en el Palacio de los Deportes era uno de los deseos más codiciados, y el UCAM está a solo un paso de volver a hacer historia. Y es que el conjunto universitario puede sellar mañana ante su público el billete matemático a la Copa del Rey de Granada si vence al Lenovo Tenerife (12.30 horas, Footters). Su segunda presencia en este torneo desde 1996, y su primera por méritos propios. Cierto es que las posibilidades de faltar a esta cita son remotas, ya que debería de perder su ‘average’ de +96 en los próximos dos encuentros, pero el UCAM tiene en su mano poner la guinda a este pastel soñado festejando el pase con toda su afición si consigue ganar mañana.

«Las cuentas están claras y la situación es bastante buena. Yo vine aquí para intentar que el club llegase a cotas a las que antes no se había llegado. Todo lo que sea que la gente que lleva trabajando muchos años consiga cosas que nunca ha logrado, aunque las haya merecido antes, es bueno para todos. Nosotros vamos a salir a luchar contra Tenerife como si no hubiera un mañana. Necesitamos volver a competir como lo estábamos haciendo antes del parón. Me encantaría ganar a Tenerife y poder disfrutar todos juntos de lo que supone esa victoria», explicaba ayer el entrenador universitario en la previa del choque.

Pero Sito Alonso no mira a la Copa del Rey como un fin, sino como un medio para seguir logrando cosas importantes. «El objetivo que he intentado inculcar al equipo es terminar entre los ocho mejores al término de la temporada. Si a medio camino, nos encontramos en esa posición, es que estamos bien clasificados para el objetivo final», avisaba Sito Alonso, ya que el técnico madrileño ya tiene la mira puesta en la que sería la segunda clasificación para los play off de la Liga Endesa tras la lograda en 2016. Pero antes, el UCAM Murcia tiene que finalizar la primera vuelta. Le restan dos partidos (el de mañana ante Lenovo Tenerife y el miércoles 26 frente al Casademont Zaragoza) y una sola victoria le permitiría completar la que sería su mejor primera vuelta de su historia en la ACB (alcanzando la cifra de diez triunfos) por delante de los nueve triunfos conquistados en 2018.

El equipo universitario acumula casi un mes sin disputar un partido oficial después de que se detectasen varios casos positivos por covid-19 en su plantilla a principios de este mes y regresará mañana a la acción. «Lo de este año con el coronavirus creo que es totalmente diferente a lo de la temporada pasada. No me atrevo a decir cómo vamos a estar. Yo los veo bien, con mucha motivación. Las ganas que tienen de competir y el impulso de acabar bien la primera vuelta, va a hacer que el equipo esté en muy buena línea», indicaba ayer el técnico y sobre el rival añadió que «Lenovo Tenerife es un equipo muy compensado, con una rotación que puede variar en función del objetivo del partido, que lo hacen francamente bien y tienen un conocimiento del juego más alto superior a otros equipos, para ganarles hay que hacerlo muy bien».

Sadiel Rojas podría regresar tras un mes

El UCAM Murcia CB regresará mañana a la competición tras un mes sin partidos oficiales debido a los casos detectados por covid-19 en su plantilla. El conjunto universitario afrontó su último compromiso frente al Herbalife Gran Canaria, donde su victoria le dejó prácticamente encarrilado su pase para la Copa del Rey de Granada, y ese encuentro no lo pudo disputar Sadiel Rojas, por culpa de una lesión sufida en la derrota frente al Real Madrid, pero sí que podrá estar disponible de nuevo para Sito Alonso mañana frente al Lenovo Tenerife (12.30 horas, Movistar +).

Y es que este tiempo de parón ha ayudado a que el capitán del club universitario se recuperase de la distensión del ligamento lateral de su rodilla, lo que le obligaba a tener que parar de tres a cuatro semanas. Justo el tiempo que ha estado sin competir el UCAM Murcia, por lo que mañana podrá estar a disposición de Sito Alonso para afrontar el compromiso frente al Lenovo Tenerife después de entrenar con el grupo los últimos días.

Finalmente, el capitán del UCAM Murcia solo se ha tenido que perder un partido por lesión. El disputado frente al Herbalife Gran Canaria, donde Chris Czerapowicz fue el único efectivo con el que contó el técnico madrileño para la posición de alero y fueron jugadores como McFadden o Davis los que ayudaron a paliar esa baja. El único partido que se había perdido el jugador dominicano hasta el pasado 27 de diciembre fue el correspondiente a la jornada 26 de la temporada 14-15 frente a Unicaja de Málaga. Por lo que son exactamente 215 partidos seguidos los que llevaba vistiendo la camiseta del UCAM Murcia en la Liga Endesa.