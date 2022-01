Dos semanas. Ese es el tiempo que ha tenido el Real Murcia durante el parón de la Segunda RFEF para aprovechar e incorporar nuevas piezas a su plantilla durante el ecuador del mercado invernal. Sin embargo, el conjunto grana regresará a la acción este domingo (17.00 horas, Footters) con la única novedad en su plantel del central Manu Pedreño. Y es que Mario Simón, entrenador grana, lo tiene claro, ya que volvió a incidir durante su encuentro ante los medios en que no es partidario de la llegada de fichajes siempre y cuando no mejoren el nivel actual de su equipo. Por lo que a diez días para que se cierre el mercado de enero, no parece que en el conjunto murciano vaya a producirse el cambio de piezas que se esperaba el pasado mes de diciembre.

"Yo no ficho, yo opino. Y el futbolista que venga nos tiene que hacer mejores. Si no es así, yo estoy contento con mi plantilla porque no se le puede poner ni un pero en cuanto a esfuerzo y trabajo. Si tocamos alguna pieza nos tiene que hacer mejores o ayudar, si no es mejor que nos quedemos como estamos. No por hacer muchos movimientos significa que vaya a ser una cosa buena, porque luego las piezas tienen que encajar", explicaba Mario Simón ante los medios en la previa del choque ante el Marchamalo de manera rotunda.

Caso Drenthe

En lo que se mantuvo firme de nuevo el técnico madrileño, al igual que hace dos semanas, fue en lo que respecta al 'caso Drenthe'. Mario Simón volvió a 'pasar' del fichaje del neerlandés en este mercado invernal, aunque se puede leer entre líneas su postura en cuanto a este asunto. "Drenthe es un jugador que tiene su equipo actualmente (Racing Murcia) y que no sé si nos da esa aportación que nos haga mejores. Todos los que vengan tiene que ser para mejorar, si no no deben venir al Real Murcia. No debemos equivocarnos en este mercado y cometer errores que paguemos durante los próximos cinco meses de competición", decía Mario Simón.

No obstante, el Real Murcia sigue pendiente del informe médico sobre el tobillo de Drenthe. El futbolista sufrió una lesión a finales de diciembre en su encuentro con el Racing Murcia frente a La Unión y la próxima semana será clave la opinión de los facultativos para valorar la incorporación de un fichaje que es petición expresa del presidente, Agustín Ramos. Aunque ni el entrenador Mario Simón ni el director deportivo Manolo Molina tienen clara su incorporación.

#Declaraciones | ✍️ Mario Simón: <<Afrontamos esta semana con la ilusión de volver a competir, el @CD_Marchamalo está realizando muchos cambios y eso genera incertidumbre respecto a su forma de jugar>>.#MarchamaloRealMurcia — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 21 de enero de 2022

"Es importante que la gente que llegue estemos seguros de que nos pueden aportar. Cuando vas a por los perfiles de jugadores que nosotros buscamos, que nos aporten y mejoren, tienes ese hándicap. Creo que es un daño que tenemos que asumir, tenemos que hacer ese esfuerzo de aguantar un poco en el mercado para llegar a eso. Estamos en una categoría por debajo, y otros años podías competir contra cualquiera en Segunda B por los fichajes. Este año, además, compites estando en una categoría por debajo, y eso hace que el futbolista le cueste dar el paso", incidía el técnico grana sobre las dificultades que ha encontrado el Real Murcia en este mercado a diez días de su cierre.

Dos positivos por covid-19

Por otro lado, el Real Murcia informó al mediodía que tras la realización de los test rutinarios de covid-19 se detectaron dos positivos en su plantel. Sin embargo, ambos jugadores se encuentran ya aislados en sus domicilios y la disputa del encuentro frente al Marchamalo, correspondiente al inicio de la segunda vuelta en el grupo V de la Segunda RFEF, no debería correr peligro.