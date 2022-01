El UCAM Murcia se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de este mercado invernal. Tras la confirmación este martes del fichaje del centrocampista Francesc Fullana, en el día de ayer siguieron las novedades en las oficinas de La Condomina. A la vez que se rescindía el contrato del meta Unai Agirre, los universitarios anunciaban el aterrizaje del portero Pedro López, que en esta primera vuelta había vestido la camiseta del Extremadura.

Pedro López es el quinto fichaje del UCAM en esta ventana invernal. Se une a las contrataciones de Rubén Mesa, Tekio, Raúl Palma y Fullana.

Pero la guinda del pastel está por llegar. Y es que el UCAM Murcia, que anda totalmente deprimido en la clasificación de Primera RFEF, quiere recuperar la ilusión, y para ello apuestan por la vuelta del extremo Isi Ros.

Como ya avanzaba este martes La Opinión, el UCAM tomaba ventaja en la contratación del extremo, y ayer las partes dieron otro impulso a una operación que está cerca de confirmarse.

Aunque ambas partes todavía no dan por cerrado el acuerdo, las posturas están muy cercanas, y en las próximas horas el UCAM podría hacer oficial la vuelta de un futbolista que en La Condomina vivió sus mejores momentos. Después de varias temporadas en las que no ha encontrado continuidad y de quedarse sin sitio en el Atlético Baleares, Isi Ros no lo ha dudado ni un momento. Con otras ofertas de Primera RFEF sobre la mesa, la llamada de Pedro Reverte precipitaba los acontecimientos, hasta el punto de que el acuerdo está muy cerca.

Llevaba el director deportivo del Real Murcia varios días intentando convencer a Isi Ros. Incluso este mismo martes insistió para intentar cambiar la opinión al de Las Torres. Pero una vez más, la moneda ha salido cruz para Manolo Molina. Tenía claro el jugador que no quería bajar a Segunda RFEF, y aunque pidió tiempo para pensar, la llamada del UCAM fue definitiva. Los universitarios le permiten volver a casa y seguir jugando en la tercera categoría.