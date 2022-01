El delantero del FC Barcelona, Ousmane Dembélé, ha hablado públicamente sobre su situación en el equipo a través de su cuenta personal de Instagram: "Hay negociaciones. Dejo a mi representante encargarse, es su terreno. Mi terreno es la pelota, simplemente jugar a fútbol".

El francés, que termina contrato a final de temporada y su renovación sigue en punto muerto, se ha quedado fuera de la convocatoria de Xavi Hernández para el partido copero frente al Athletic Club. El jugador ha criticado la repercusión mediática de su situación: "Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mí sin nunca ponerme a justificarme. Pero a partir de hoy, se acabó".

El ex del Borussia Dortmund ha asegurado que su postura va a cambiar radicalmente: "Voy a contestar con sinceridad, sin ceder a ningún tipo de chantaje". "Prohíbo a cualquiera dar a pensar que no estoy implicado en el proyecto deportivo ni atribuirme intenciones que yo nunca he tenido", ha sentenciado.

Reafirmarse en las críticas

El extremo ha hecho referencia a todos aquellos que han dudado en torno a su compromiso con el equipo y el club: "He vivido momentos complejos, lesiones... El míster me ha solicitado y he cumplido, sin rechistar. Cumplir tan buenamente con lo he hecho siempre porque es mi pasión".

Mensaje a la afición

Dembélé también se ha referido a la afición azulgrana en su comunicado: "Quiero compartir momentos de alegría con mis compañeros y todos los socios. Por encima de todo, centrémonos en lo esencial: ganar".