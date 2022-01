Sin ceder ni un solo sets en las dos primeras rondas y tras arrollar a sus rivales, el último de ellos el serbio Dusan Lajovic, número 39 del mundo en la actualidad. Así, como un ciclón, con una gran exhibición de fuera física y mental, se ha plantado en la tercera ronda del Abierto de Australia el tenista murciano Carlos Alcaraz Garfia. Sus brillantes actuaciones ya están dejando de sorprender, aunque siguen llamando la atención por la precocidad del pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Rafa Nadal ya lo advirtió después de ver jugar a Alcaraz en el partido de su estreno ante el chileno Tabilo: «Resulta evidente que tiene un potencial gigante y es muy trabajador. Y cuando eso ocurre, es difícil que te vayan mal las cosas. Creo que a medida que pase el tiempo irá teniendo más opciones de luchar por los grandes títulos y considero que va a dar un nuevo gran salto cualitativo este año. No veo por qué no va a tener opciones de ganar en Australia, creo que puede hacerlo», dijo. Ayer, para darle un poco más la razón al campeón de trece Roland Garros, el murciano fue un huracán en la pista en un día con fuerte viento. Con su victoria ante Lajovic por 6-2, 6-1 y 7-5 en menos de dos horas de juego, se convirtió en el tenista más joven, con 18 años y 270 días, en alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia después de superar el registro de Bernard Tomic en 2011 con 18 años y 101 días.

«He mejorado mucho la actitud y saber leer los partidos», explicó Alcaraz al final de su encuentro de segunda ronda, donde tuvo que demostrar esa evolución en el juego, ya que los peloteos, debido al fuerte viento, tuvieron que ser cortos. Las subidas a la red fueron constantes, pero sin lanzarse a ello de forma kamikaze en un duelo donde ganó con mucha comodidad las dos primeras mangas y en la tercera, cuando pasó apuros con un 4-2 en contra, remontó con dos roturas de servicio. Al margen de hacer también 3 aces y de ganar el 73% de los puntos con el primer servicio, logró 22 voleas y conectó 27 golpes ganadores. «He madurado mucho y ahora sé lo que estoy haciendo mal o bien y cambiar si hay algo que no estoy haciendo bien.

El pupilo de Ferrero se convierte en el jugador más joven en ganar dos partidos desde Bernard Tomic hace once años

Eso es lo que más he mejorado y lo que me está haciendo crecer y subir más rápido en el ranking», explicó el jugador de El Palmar, quien también ha despertado numerosos comentarios por la evolución de su físico, mucho más musculado. «Carlos trabaja muy bien, con muchas ganas y a conciencia para mejorar en todos los aspectos, tanto dentro como fuera de la pista. Al final, el trabajo se ve reflejado, aparte de que come bien y se cuida mucho.

Está centrado 100% en el tenis», apuntaba Pablo Carreño, compañero habitual suyo de entrenamientos y a quien se podría enfrentar en octavos de final en caso de ganar la próxima madrugada a un rival duro, el italiano Matteo Berrettini, número 7 del mundo, pero a quien ya superó el pasado año en los cuartos de final del ATP 250 de Viena. El transalpino, en su duelo de segunda ronda ante el estadounidense Stefan Kozlov, se impuso por 6-1, 4-6, 6-4 y 6-1, admitiendo al final que no se había encontrado cómodo y que incluso acabó con calambres.

Alcaraz ya expuso algunas de las claves para ese duelo de tercera ronda frente a un rival de 25 años y 1,96 metros de estatura, que solo ha disputado la ATP Cup con Italia antes del Abierto de Australia: «Es muy importante dominar e ir a por el partido, no dejar que te domine con su derecha. Diría que esas son las dos cosas que hice bien en aquel partido en Viena que le gané. Desde aquel encuentro crecí mucho», expuso el murciano recordando ese duelo que se jugó a finales del mes de octubre del año pasado que dio paso una semana después a su triunfo en el Netx Gen de Milán.