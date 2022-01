Isi Ros está muy cerca de concretar su próximo destino. Y todo parece indicar que el de Las Torres regresará a Murcia. Pero no lo hará para jugar en el Real Murcia. El atacante está muy cerca de llegar a un acuerdo con el UCAM, club en el que ya militó entre las temporadas 2015 y 2017.

Como ya avanzaba este martes La Opinión, el UCAM tomaba ventaja en la contratación del extremo, y este miércoles las partes han dado otro impulso a una operación que está cerca de confirmarse. Aunque ambas partes todavía no dan por cerrado el acuerdo, las posturas están muy cercanas, y en las próximas horas el UCAM podría hacer oficial la vuelta de un futbolista que en La Condomina vivió sus mejores momentos. Después de varias temporadas en las que no ha encontrado continuidad y de quedarse sin sitio en el Atlético Baleares, Isi Ros no lo ha dudado ni un momento. Con otras ofertas de Primera RFEF sobre la mesa, la llamada de Pedro Reverte precipitaba los acontecimientos, hasta el punto de que el acuerdo está muy cerca.

Mientras el UCAM parece asegurarse a un futbolista que ya dio alegrías en La Condomina, en el Real Murcia toca asumir un nuevo fracaso en un mercado invernal que se está complicando para los granas. Después de perder inexplicablemente a Jesús Carrillo, un futbolista sub-23 que ya conocía Nueva Condomina y que estaba dispuesto a bajar a Segunda RFEF -ha firmado por el Numancia-, Manolo Molina se queda sin otra de las piezas que consideraba fundamentales.

Llevaba el director deportivo del Real Murcia varios días intentando convencer a Isi Ros. Incluso ayer mismo insistió para intentar cambiar la opinión al de Las Torres. Pero una vez más, la moneda ha salido cruz. Tenía claro el jugador que no quería bajar a Segunda RFEF, y aunque pidió tiempo para pensar, la llamada del UCAM fue definitiva. Los universitarios le permiten volver a casa y seguir jugando en la tercera categoría.

Mientras en La Condomina trabajan para cerrar el acuerdo y hacer oficial la contratación entre hoy y mañana, en Nueva Condomina se han visto obligados a cambiar una vez más de planes. De momento, se le está atragantando el mercado a un Manolo Molina que solo ha logrado firmar la contratación del central sub-23 Manu Pedreño. En cuanto a salidas, solo Bertomeu ha hecho las maletas para marcharse cedido al Orihuela.