El FC Cartagena ha presentado de manera oficial y en rueda de prensa a su último fichaje, Sebastián Cristóforo, que ha comparecido ante los medios para expresar su pensamiento después de haber llegado al equipo albinegro. El nuevo futbolista del FC Cartagena ha comenzado agradeciendo las palabras de Manolo Breis, que le ha presentado ante los medios como “un jugador con una trayectoria que habla por sí sola” y que ha explicado que el futbolista “había sido pretendido por el club desde hace mucho tiempo”.

Cristóforo ha apuntado que tanto Manolo Breis como Pablo De Blasis “han tenido mucho que ver” para que terminase llegando al Cartagena. “Gran parte de culpa la tiene él [De Blasis], que me contó mucho del proyecto, del equipo y de la ciudad en general”, afirma el jugador. El mediocentro también ha tenido tiempo para explicar por qué no llegó en el pasado mercado de verano. “Cada uno tenía su postura y su forma de ver las cosas. Lo único que puedo decir es que hoy estoy acá en el Cartagena, muy contento y con ganas de ayudar al equipo”, asegura Sebastián.

El exjugador del Sevilla, entre otros, ha afirmado que ha seguido la trayectoria del equipo esta temporada. “Me gusta ver mucho fútbol y lo vi por mi amistad con Pablo. Vi un grupo muy unido con actitud hacia el trabajo y para ayudar a los compañeros. Eso es muy importante para el equipo”. Cristóforo se ha definido a sí mismo como un buen compañero. “Aporto compañerismo y ayudo a los compañeros en todo lo que tengo a mi alcance. Dentro del campo pienso que somos un equipo y tenemos que tirar todos para el mismo lado”, expresa Sebastián.

Su reciente inactividad no parece ser un problema para el futbolista, que ya ha entrenado dos días con el grupo. “No he parado de entrenar, aunque llevo varios meses sin jugar. Físicamente me siento muy bien y, por suerte, futbolísticamente no se pierde”, asevera.

Por último, el jugador habló sobre el objetivo que persigue el equipo en liga. “Cuando uno llega a un equipo, la ilusión y las ganas son las máximas. Los objetivos son claros e intentaremos llegar lo más lejos posible. Ojalá pueda jugar el play off de nuevo”, concluye Sebastián Cristóforo.