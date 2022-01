El murciano Carlos Alcaraz Garfia, quien ayer superó al chileno Alejandro Tabilo por 6-2, 6-2 y 6-3 en 1 hora y 53 minutos en su estreno en el Abierto de Australia de 2022, muestra una solidez y un gen competitivo muy poco habitual en un jugador de 18 años y a día de hoy puede decir que ha ganado en su debut en el cuadro final de los cinco torneos de Grand Slam en los que ha participado.

El joven tenista murciano, que disputa el torneo en Melbourne siendo el jugador número 33 del mundo y apareciendo por primera vez en su todavía corta carrera como cabeza de serie en un «major», afrontará la segunda ronda contra el serbio Dusan Lajovic -el de Belgrado, de 31 años y número 39 de la clasificación ATP, se impuso al húngaro Marton Fucsovics, de 29 años y número 35 del mundo, en cinco sets por 6-3, 4-6, 6-1, 6-7 (6) y 6-1-. El juagdor de El Palmar buscará en ese duelo mejorar ya lo hecho el pasado año en el torneo oceánico.

Alcaraz debutó en Australia en 2021 presentándose tras superar tres rondas en la previa y, ya entre los mejores, venció al neerlandés Botic van de Zanschulp, por 6-1, 6-4 y 6-4, para luego caer frente al sueco Mikael Ymer, por 6-2, 4-6, 4-6 y 6-7 (5).

En su segunda presencia en el cuadro final de un torneo de máximo nivel, el de Roland Garros, consiguiendo igualmente el pase en la «qualy», el pupilo de Juan Carlos Ferrero arrancó superando al también español Bernabé Zapata, por 6-3, 2-6, 6-1 y 7-6 (4), y a continuación se deshizo del georgiano Nikoloz Basilashvili, por 6-4, 6-2 y 6-2, antes de ser eliminado por el alemán Jan-Lennard Struff, por 4-6, 6-7 (3) y 2-6.

Tras París llegó Londres y en Wimbledon Alcaraz hizo segunda ronda venciendo en la primera al japonés Yasutaka Uchiyama en el que fue su primer encuentro resuelto en cinco sets (6-3, 6-7 (4), 6-2, 3-6 y 6-3). En su siguiente partido cayó ante el ruso Daniil Medvedev, quien no le dio opción (4-6, 1-6 y 2-6).

La pasada campaña, en cuanto a Grand Slams se refiere, el murciano la cerró de forma brillante en el Abierto de Estados, en el que alcanzó los cuartos de final. El canadiense Felix Auger Aliassime y una lesión le cerraron el camino (3-6, 1-3 y retirada), pero antes el español había maravillado en Nueva York ganando sucesivamente al británico Cameron Norrie (6-4, 6-4 y 6-3), al francés Arthur Rinderknech (7-6 (6), 4-6, 6-1 y 6-4), al griego Stefanos Tsistipas (6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6 y 7-6 (5)) y al alemán Peter Gojowczyk (5-7, 6-1, 5-7, 6-2 y 6-0).

Asimismo, entre otros resultados de ayer, el asturiano Pablo Carreño, compañero habitual de entrenamientos de Alcaraz, también superó la primera ronda.

«Es muy bueno que los rivales me vayan conociendo»

Carlos Alcaraz afirmó que es muy importante que los mejores jugadores del circuito le consideren un rival cercano después de su cómoda victoria en primera ronda. «El año pasado me asenté en el circuito como uno de los mejores y es muy bueno que los jugadores te vayan conociendo», dijo. «En la pretemporada estás entrenando mucho pero también tienes tiempo para estar con la familia. Aproveché para sacarme el teórico del coche», explicó en alusión a su decisión de no jugar ningún torneo preparatorio y proseguir con su pretemporada en España. «Me he sorprendido hoy a mí mismo porque siempre cuesta adaptarse al ritmo de la competición», añadió el murciano que se enfrentará en la siguiente ronda al serbio Dusan Lajovic. «Es un gran jugador. Voy a tener que estar muy concentrado con lo que tengo que hacer», concluyó.