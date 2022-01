Quien la persigue, la consigue. Así se podría definir el fichaje de Quim Araujo por el Águilas FC. Después de varias semanas de negociaciones y, pese a que el jugador tenía ofertas de equipos de Primera RFEF, el club costero ha conseguido cerrar la incorporación del centrocampista, que llega procedente del Lleida. A media tarde, se conocía la rescisión de contrato del ex del FC Cartagena, y solo un par de horas después, el Águilas FC ha confirmado la llegada del barcelonés de 33 años.

Quim Araujo se convierte en la tercera incorporación de un Águilas FC que se está convirtiendo en el gran protagonista del mercado invernal del Grupo V de Segunda RFEF. Los costeros, que en la primera vuelta no han logrado los resultados esperados y que andan coqueteando con el descenso, tenían que dar un golpe sobre la mesa, y de momento, sobre el papel lo están consiguiendo. Quim Araujo es un refuerzo de lujo para el centro del campo, como también lo fue Cristo García para la delantera. El ex del Atlético Pulpileño es el máximo goleador del Grupo V con ocho goles. Por su parte, Víctor Fenoll, ex del Yeclano, abrió la ventana de fichajes invernal para los de El Rubial.

"Cabe decir que el futbolista ha hecho un gran esfuerzo por aterrizar en el conjunto aguileño, desoyendo incluso ofertas de equipos de superior categoría y con mayores montantes económicos. El club quiere aprovechar estas líneas para agradecer el gesto y desear a Quim Araujo los mayores éxitos en esta nueva etapa vistiendo la elástica blanquiazul. ¡Bienvenido y mucha suerte!", explica el Águilas FC en la nota en la que ha hecho oficial el fichaje.

Quim Araujo fue uno de los protagonistas del ascenso que logró hace dos temporadas el FC Cartagena a Segunda División.

Con más de 300 partidos entre Segunda División, Segunda B y Primera RFEF en once temporadas consecutivas, ha marcado 40 goles. Además del FC Cartagena, también ha jugado en el Córdoba, el Albacete, el Valencia Mestalla y el Eldense, entre otros.

Por otro lado, el Águilas FC ha rescindido el contrato al centrocampista vasco Íñigo Barrenetxea, quien se marcha al Atlético Pulpileño.