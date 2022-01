El UCAM Murcia no pierde el tiempo. A pesar de que esta semana había descanso en liga, los universitarios no han querido descansar y seguir adaptándose a lo que les pide Salva Ballesta. Esta mañana han disputado un partido amistoso ante el Eldense, del Grupo V de Segunda RFEF, en el Nuevo Pepico Amat.

Los murcianos no han podido vencer en el duelo ante el Eldense, empatando a dos goles. Fue un partido para que Salva Ballesta siguiera haciendo probaturas de cara al partido del próximo sábado ante el Barça B, aunque lo cierto es que no le fue muy bien en la primera parte. Los alicantinos empezaron mejor que los murcianos y se fueron al término de los primeros cuarenta y cinco minutos venciendo por dos goles a cero.

Tras el descanso, el UCAM Murcia se encontró más cómodo y finalmente consiguió empatar el resultado, con goles de Santi Jara y Ferran. Volvió nuevamente el técnico Salva Ballesta a confiar en el jugador del filial después de darle minutos ante el Cornellà, rival contra el que debutó dejando buenas sensaciones.

Moyita y Jara, en el once

La mejor noticia del encuentro ante el Eldense es que el conjunto universitario ya parece recuperar efectivos de cara al encuentro de liga. Reaparecieron en el once Santi Jara, Sergio Moyita y Manu Garrido. El manchego volvía a jugar por primera vez desde el pasado cinco de noviembre, debido a una intervención quirúrgica en el menisco de la rodilla derecha. En el caso del mediapunta, ha ido encadenando lesiones prácticamente desde el mes de octubre que no le han dejado tener continuidad, aunque ya parecen estar superadas. Será importante tener a los máximos efectivos disponibles de cara al tramo decisivo de la temporada. De momento, el UCAM Murcia ocupa los puestos de descenso, pero con tan solo un punto de desventaja y con la moral más alta después de haber vencido en el primer partido del año.

«Vamos a salir de abajo»

Santi Jara, que volvía a reaparecer después de dos meses fuera de los terrenos de juego, declaró que «es un amistoso que sirve para coger algo más de ritmo, sobre todo los que no estamos teniendo muchos minutos. Tenemos mucha gente también volviendo de lesión», explicaba. No consiguió vencer el UCAM, a pesar de ser un equipo de más categoría que el Eldense, algo que no sorprendió a Santi Jara, quien alabó el nivel de la Segunda RFEF. «A pesar de ser un equipo de Segunda RFEF, luchan como los que más y siempre ponen las cosas muy difíciles», dice.

El manchego se mostró feliz de haber reaparecido y convencido de que le darán la vuelta a la situación en la segunda vuelta del campeonato. «Me voy contento, tenemos que pensar en que vamos a hacer una gran segunda vuelta y estoy seguro de que vamos a salir de la posición en la que estamos», finalizaba.