El murciano Carlos Alcaraz se estrenará esta madrugada en su segunda participación en el Open de Australia frente al chileno Alejandro Tabilo, quien llega a la cita tras superar la ronda previa. El encuentro del tenista de El Palmar abrirá el torneo en la pista 7 a la 1 de esta madrugada (del domingo al lunes) y se podrá ver por DAZN/Eurosport2.

Hace un año, en Australia, donde accedió al cuadro final desde la previa, cayó en segunda ronda. Ahora espera “superar lo del año anterior, pero a partir de tercera o cuarta ronda es buen resultado para mí”, manifestó hace unos días en una entrevista en Eurosport el joven de 18 años. También indicó que el oponente en su estreno “me da igual, porque si está aquí, es porque es buen jugador”. El jugador, que lleva desde el fin de semana pasado en Australia, reconoció en la misma entrevista que el viaje fue “un poquito duro, con muchas horas de vuelo y avión. El cambio de horario es muy fuerte y los primeros días me costó adaptarme, pero llevo varios días aquí y ya estoy acostumbrado”. También las altas temperaturas de esta época en el país se deben tener en cuenta: “El clima, aunque es un poquito duro con tanto calor, me gusta porque me encanta jugar en verano con calor y, de momento, es lo que más me atrae. Ya estoy preparado”.

La previa del torneo ha estado marcada por la deportación del serbio Novak Djokovic (1), que deja al español Rafael Nadal (6) como único candidato en Melbourne para consagrarse como el tenista más laureado de la historia con 21 títulos Grand Slam a pesar de que llega "con menos expectativas" después de permanecer seis meses apartado de la competición por lesión. El Abierto de Australia se quedó sin su principal candidato al título y campeón en nueve ediciones, Novak Djokovic, después de que la Corte Federal desestimara su apelación para corregir la decisión de Alex Hawke, ministro de Inmigración australiano, de cancelarle nuevamente la visa por considerarle "un peligro que podría agitar a la comunidad antivacuna".

Las tres principales alternativas a Nadal en la representación española serán el asturiano Pablo Carreño, que se estrenará contra el argentino de la previa Tomás Etchevarry, el castellonense Roberto Bautista (15), con un partido en primera ronda ante el italiano Stefano Travaglia, y el murciano Carlos Alcaraz (31). Bautista podría enfrentarse en unos hipotéticos octavos de final al heleno Tsitsipas; mientras que Alcaraz y Carreño, compañeros de entrenamientos, podrían ser rivales en la cuarta ronda (octavos de final).

Completarán la lista de españoles Pedro Martínez, Feliciano López, Roberto Carballés, Alejandro Davidovich, Jaume Munar, Carlos Taberner, Pablo Andújar y Albert Ramos. La principal esperanza argentina será un ano más el porteño Diego Schwartzman (13), que arrancará la competición este martes ante el serbio Filip Krajinovic, y podría enfrentarse en unos posibles octavos de final al ruso Medvedev para superar su mejor marca en la capital del estado de Victoria.