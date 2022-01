La temporada del Real Murcia se ha ido enderezando en el último mes de competición. Después de tocar fondo ante el Hércules, los resultados han cambiado por completo. Y es que, desde aquel partido en el Rico Pérez, donde los granas acumularon un bagaje de una victoria en siete partidos, la situación ha sido prácticamente inmejorable para los intereses del Real Murcia.

Cuando más cuestionado estaban todos los integrantes de la plantilla, incluido el cuerpo técnico, ha sido cuando han venido los resultados. El Real Murcia acumula, desde ese día, una racha positiva de cuatro victorias en cinco partidos, lo que suponen un total de 13 puntos de 15, que han hecho que los granas se metan de lleno en la lucha por el liderato, que lo mantiene La Nucía, aunque tan solo con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Murcia.

Mario Simón sonríe en este tramo de la temporada. En el fútbol mandan los resultados, y lo cierto e indiscutible es que los murcianistas están siendo, en cuanto a números, uno de los equipos más en forma del último mes. Aún así, desde el club no olvidan la irregularidad y las carencias que se han visto en los otros meses del curso y ya están manos a la obra para ofrecer a Mario Simón más fondo de armario, que ha sido de lo que más ha adolecido el conjunto grana en la primera vuelta de campeonato.

Ya comentó Manolo Molina que el mercado invernal no iba a ser nada fácil para el Real Murcia. Traer piezas válidas, que no necesiten rodaje, y que tengan protagonismo de sus equipos es muy difícil a mitad de temporada. Más aún cuando el presupuesto es limitado para lanzarse al mercado. Pero la intención es esa para ir a por el ascenso. De momento, el Murcia ya ha incorporado a Manu Pedreño, lateral derecho sub-23 que viene a sustituir a Bertomeu, que no contaba para Simón.

Era necesario un fichaje en esa demarcación, pues Mario Sánchez, indiscutible para su técnico, no tenía un reemplazo de garantías. El lateral ha sido uno de los fijos, pero era clave tener más alternativas que suban la competitividad, ya que Bertomeu no era del agrado de Simón.

Manu Pedreño no será el último refuerzo del Real Murcia, pues vendrán, como mínimo, dos más. Un central que sustituya la baja de Iván Casado, y otro jugador de corte ofensivo que dé más alternativas al entrenador, tal y como reconoció él mismo. Y es que, cada vez que Mario Simón tenía que acudir al banquillo, pocas alternativas le inspiraban confianza.

Dos fichajes vendrán seguro, pero no se descarta que en la última semana del mercado, haya más movimiento del previsto en las inmediaciones de la Nueva Condomina.