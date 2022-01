No está siendo nada fácil el mercado de fichajes para el Real Murcia. Y es que, para un equipo con un presupuesto más que ajustado, es complicado hacer negociaciones con los equipos en mitad de la temporada. O esa es la explicación que dio Manolo Molina para justificar la tardanza del Real Murcia en incorporar piezas en el mercado invernal.

El director deportivo, en la presentación de Manu Pedreño, aprovechó para informar sobre la actualidad grana en el mercado de enero. Y lo cierto es que no defraudó y tocó todos los temas. Manolo Molina admitió que no está siendo nada fácil fichar en la situación económica del Real Murcia. Si ya de por sí, este es un mercado complicado, con poco dinero aún es más. «Mi idea era que el 1 de enero estuviera todo hecho. Cuanto más tiempo esté aquí el jugador, mucho mejor, pero va a ser un mercado largo en el que la última semana habrá algún movimiento. Ya hemos podido hacer lo de Manu, pero las cosas son difíciles. Sacar a jugadores de sus clubes cuesta trabajo. La semana que viene será importante», explicaba.

Buscar un central, era prioridad en el Real Murcia. Pero con la lesión de larga duración de Iván Casado, Molina se ve obligado a añadir a otro más, por lo que sigue siendo una prioridad reforzar el centro de la zaga. «Había una previsión que se complica un poco con la lesión de Iván Casado. La idea es incorporar otro central, aunque teníamos intención de meter otro jugador más en la zona ofensiva. A pesar de ello, aún sigue estando esa opción y hay varias cosas en la mesa que se están negociando y alguna debe fructificar», comentaba.

Manolo Molina no es partidario de agitar en exceso la plantilla en mitad del curso. Tampoco le ha venido bien al Real Murcia en los últimos años, a pesar de hacer grandes esfuerzos económicos. «Demasiados movimientos en esta fase de la temporada no es bueno. Sí que es verdad que había jugadores que no estaban rindiendo al nivel esperado, pero que ahora sí lo están dando. El número de jugadores que hay que traer no ha cambiado. No quiero que se hagan demasiados cambios».

Sobre Drenthe, uno de los culebrones del mercado invernal, admitía que «está sobre la mesa», pero están valorando aún su fichaje por su condición física. «Se están valorando los pros y contras de ese jugador. Su estado físico también, porque también ahora mismo tiene una lesión. En los próximos días se decidirá si está o no», exponía.

También habló sobre los contactos que ha tenido con Loren Burón, jugador del Mar Menor que está cuajando una gran primera vuelta. «Lo único que se habló con Loren es que si salía, estábamos interesados en él. Nosotros no queremos enemistarnos con ningún club de la Región. Solo hubo ese contacto», finalizaba.

«Es un sueño hecho realidad»

Manu Pedreño fue presentado oficialmente como nuevo futbolista del Real Murcia. Se le vio emocionado en sus primeras palabras, afirmando que es todo un logro estar en el equipo grana. «Para mí, esto es un sueño. Desde pequeño siempre soñaba con vestir estos colores», explicaba.

No fue fácil venir, pues el Antequera, su anterior equipo, no quería dejarle marchar, pero «Manolo y mi agente lo consiguieron, gracias a Dios», decía el futbolista, que cree que puede aportar al Real Murcia con su polivalencia, en el centro de la zaga y en el lateral derecho.