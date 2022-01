Álex Gallar (Sabadell, 1992) llegó a Cartagena buscando un cambio de aires -tras una incompleta experiencia en Girona- y un nuevo proyecto que lo valorase como futbolista. Todo lo encontró en el Cartagonova. A pesar de las lesiones y una situación deportiva complicada en su primer año, el catalán ha encontrado la regularidad que buscaba y encabeza a un equipo que lucha por los puestos de privilegio siendo aún novato en la competición.

Empezando desde el principio. ¿Qué le hizo venir a Cartagena?

Tenía ganas de probar un proyecto nuevo, ya que en Girona nos habíamos quedado justo a las puertas del ascenso en el último partido. Tuve muy buenas sensaciones cuando hablé con el entrenador y con la directiva, porque mostraron siempre predisposición para que viniera. Aunque se hizo un poco al final, se hizo todo muy bien y ahora estoy muy contento de estar aquí.

En el primer año, el equipo pasó por momentos muy complicados y usted sufrió mucho con las lesiones. ¿Tuvo dudas al principio del destino elegido?

No. Vine para sumar minutos y para intentar relanzar mi carrera porque en Girona no tuve los minutos que hubiera querido. En el primer año, después de todo, quedé contento con la experiencia que tuve aquí, por eso elegí volver.

En el momento más complicado de la temporada para el equipo le llega la lesión de bíceps femoral cuando estaba en un gran estado de forma. ¿Cómo vivió esa etapa?

Fue un momento muy duro. Lo más difícil para mí fue ver que el equipo estaba compitiendo, que no salían los resultados y que yo no podía ayudar en nada. Fue una época difícil por estar parado, pero también fue una época de mucho aprendizaje.

Después de recaer dos veces más de su lesión consigue llegar a los tres partidos clave de la temporada. ¿Cómo se sintió al conseguir el objetivo?

Fue un alivio ayudar al equipo en el momento decisivo, sobre todo, porque fue lo que planeé con el entrenador. Me centré en la recuperación y pacté unos plazos con Luis Carrión y la dirección deportiva para llegar a los últimos partidos. Al final lo conseguimos, llegué bien y mi aportación en las victorias ante Castellón y Espanyol fue bastante exitosa.

¿Qué fue lo que produjo todas esas recaídas?

El nivel de estrés fue muy alto. Sabía que era un hombre importante para el equipo y me precipité en cuanto a responsabilidad, por eso creció el nivel de estrés y de fatiga. Ahora el equipo está bien y la preparación física ha mejorado bastante. Entre todos lo hemos hecho lo mejor posible para que no se vuelvan a repetir las lesiones. Yo también he trabajado duro en verano y estoy muy contento de estar en este estado de forma.

Después de un año difícil en lo colectivo y en lo personal, ¿qué le hizo volver?

Las sensaciones. Con Luis había tenido muy buen feeling y con la dirección deportiva, también. Creo en el proyecto, conozco a los jugadores que se quedaban para esta temporada, conozco el ambiente y a la afición que tenemos y también tenía ganas de disfrutar del Cartagonova lleno. Hubo otras propuestas y también fueron buenas, pero, para mí, lo más importante era sentirme valorado como lo había estado con Luis Carrión.

Ahora que me habla de Luis Carrión, ¿cómo es su relación con él?

Siempre hemos sido claros el uno con el otro. Tenemos una relación muy fluida y no me hace falta que me diga lo que quiere de mí porque yo ya lo tengo claro. Me exige muchísimo, quiere que sea constante en mi juego y para mí es un orgullo tenerlo de entrenador porque es una persona muy importante en mi carrera.

Después de conseguir la salvación in extremis en la pasada campaña, ¿se esperaba el buen rendimiento que está mostrando el equipo?

Yo sí me esperaba los resultados que estamos teniendo porque conocía los mimbres del equipo. Si no hubiera creído en este proyecto, no habría vuelto. Tanto entrenador como plantilla me seducían y todos teníamos una mentalidad muy fuerte para seguir. Pablo De Blasis, Rubén Castro y yo nos escribimos para volver e intentar hacer cosas bonitas. Creo que el club está creciendo y vamos a ver hasta dónde podemos llegar.

La fortaleza del equipo este año está en los partidos en casa, ¿cree que podrán mantener ese rendimiento como local?

Si el equipo está bien, podemos ganar a cualquier rival que venga a casa. Se demostró con el Valencia en Copa del Rey y creo que todo equipo que ha pasado por el Cartagonova ha sido dominado en muchos tramos y ha estado a nuestra merced durante mucho tiempo.

En cuanto a los objetivos del club, ¿ve al equipo luchando por los puestos de ascenso?

En esta categoría hay diez o doce candidatos a estar en el play off. Cuanto mejor juguemos, más cerca vamos a estar. No puedo decir en qué posición acabaremos, pero, para nosotros, cualquier posición que implique estar luchando hasta las últimas jornadas por el play off nos vale.

Para terminar, hablemos únicamente de usted. ¿Cuál es su objetivo personal?

Volver a Primera División es mi objetivo principal. Para ello hay que estar a un gran nivel como creo que estoy este año, pero quiero mantener la regularidad. Intento estar siempre alerta y jugar bien para el equipo, porque al final los resultados colectivos priman por encima de lo individual y la mejor manera de volver a Primera División es en el club en el que uno está jugando.

¿Es feliz en Cartagena?

Sí. Soy muy feliz en Cartagena.