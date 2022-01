El UCAM Murcia fue de los primeros equipos de la Primera RFEF en mover ficha en este mercado invernal con tres incorporaciones antes de arrancar el 2022. La llegada del delantero Rubén Mesa y el centrocampista Raúl Palma reforzaron a la plantilla que dirige Salva Ballesta para salir de la parte baja de la tabla. Sin embargo, la más especial fue la de Sergio Blázquez, Tekio. El lateral derecho, de 31 años, regresa al conjunto universitario después de cuatro temporada y su vuelta no ha podido comenzar con mejor pie, ya que partió desde el once en la victoria frente al Cornellá en La Condomina (2-0).

«Siento motivación e ilusión. Esta es mi casa y desde el primer momento que se dio esta posibilidad, no me lo pensé. Aquí he vivido grandes años de mi carrera y cuando me llamaron no dudé. Creo que voy a ser feliz y quiero ayudar a la entidad a seguir creciendo», dijo el murciano ayer en su presentación, quien cuenta con más de un centenar de partidos vistiendo la camiseta del UCAM y que consiguió el ascenso a Segunda con este club en la temporada 2015-2016. Tekio llega procedente del Logroñés, de Primera RFEF, donde estaba siendo habitual hasta que surgió la posibilidad de regresar a la capital del Segura este invierno.