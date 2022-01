El mercado de invierno del Real Murcia no ha hecho más que comenzar. Pese a llevar ya dos semanas inmerso en el periodo de fichajes, el club grana no había hecho movimientos hasta ahora con el fichaje para la zaga de Manu Pedreño. Y es que, tal y como admitía Manolo Molina, no va a ser un mercado fácil para los granas. "Mi idea era que el 1 de enero estuviera todo hecho. Cuanto más tiempo esté aquí el jugador, mucho mejor, pero va a ser un mercado largo en el que la última semana habrá algún movimiento. Ya hemos podido hacer lo de Manu, pero las cosas son difíciles. Sacar a jugadores de sus clubes cuesta trabajo. La semana que viene será importante”, explicaba, a la vez que repasaba la actualidad del mercado en el Real Murcia.

Otro central, una prioridad

“Había una previsión que se complica un poco con la lesión de Iván Casado. La idea es incorporar otro central, aunque teníamos intención de meter otro jugador más en la zona ofensiva. A pesar de ello, aún sigue estando esa opción y hay varias cosas en la mesa que se están negociando y alguna debe fructificar”.

Más salidas en la plantilla

“Depende también de las salidas, de la gente joven, como alguna cesión como en el caso de Berto, que ha ido a Orihuela. Las salidas que se produzcan puede que provoquen algún movimiento más”.

No agitar demasiado el banquillo

“Demasiados movimientos en esta fase de la temporada no es bueno. Sí que es verdad que había jugadores que no estaban rindiendo al nivel esperado, pero que ahora sí lo están dando. El número de jugadores que hay que traer no ha cambiado. No quiero que se hagan demasiados cambios”

Dificultad para negociar con los clubes

“No me preocupo por los efectivos. Pienso que todo club debe mejorar, y nosotros también tenemos que dar un paso más si es posible, aunque este mercado no es fácil. Los clubes no se quieren desprender de los jugadores que estén rindiendo a buen nivel en sus equipos”.

Drenthe, a la espera por su lesión

“Drenthe es un jugador más que está sobre la mesa, el cual se están valorando los pros y contras de ese jugador. Su estado físico también, porque también ahora mismo tiene una lesión. En los próximos días se decidirá si está o no”.

Contacto con Loren Burón

“Lo único que se habló con Loren es que si salía, estábamos interesados en él. Nosotros no queremos enemistarnos con ningún club de la Región. Solo hubo ese contacto”.