El tenista murciano Carlos Alcaraz inicia la próxima semana en el Abierto de Australia la temporada 2022. En la primera ronda le ha tocado una jugador procedente de la fase previa y su cuadro no es excesivamente complicado hasta los octavos de final, donde podría encontrarse con el italiano Matteo Berrettini, número 7 del ránking mundial y al que ganó en los cuartos de final del torneo de Viena. Posteriormente, en cuartos, le tocaría en suerte Novak Djokovic, pero el serbio, salvo sorpresa, está fuera del primer Grand Slam del año.

Hace un año, en Australia, donde accedió al cuadro final desde la previa, cayó en segunda ronda. Ahora espera “superar lo del año anterior, pero a partir de tercera o cuarta ronda es buen resultado para mí”, ha manifestado en una entrevista en Eurosport el joven de 18 años. También ha indicado que el oponente en su estreno “me da igual, porque si está aquí, es porque es buen jugador”.

Alcaraz, que concluyó 2021 en el puesto 34 después de partir desde el 141, admite que “fue un gran año para mí, donde cumplí mis objetivos. Sí que es verdad que durante el año no puedes pensar en lo que vas viviendo y consiguiendo, pero ya estando en casa y terminada la temporada, tienes esos pensamientos de lo que has conseguido y vivido. Ahora estoy con muchísimas ganas de empezar el año en Australia”. Y no ha ocultado su reto para 2022: “Este año me gustaría terminar en el top 15 y luchar para estar en las finales ATP, que es difícil pero no es imposible”.

El jugador, que lleva desde el fin de semana pasado en Australia, ha reconocido en la misma entrevista que el viaje fue “un poquito duro, con muchas horas de vuelo y avión. El cambio de horario es muy fuerte y los primeros días me costó adaptarme, pero llevo varios días aquí y ya estoy acostumbrado”. También las altas temperaturas de esta época en el país se deben tener en cuenta: “El clima, aunque es un poquito duro con tanto calor, me gusta porque me encanta jugar en verano con calor y, de momento, es lo que más me atrae. Ya estoy preparado”.