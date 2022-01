El UCAM Murcia sigue poniendo en orden su temporada. Después de conseguir una victoria importantísima ante el Cornellà el pasado fin de semana, los universitarios presentaron de manera oficial a Raúl Palma, centrocampista procedente del Xerez que ya debutó con la elástica azuldorada en el último encuentro.

El andaluz, de 26 años, ha sido el último fichaje en llegar al UCAM Murcia y ya tuvo la opción de disputar media hora ante el Cornellà, con la mala suerte de que un golpe en el tobillo le dejó con el tobillo dolorido al final del choque.

El futbolista, en su primera intervención, afirmó que se decantó por el UCAM Murcia «porque desde mi punto de vista es uno de los equipos más fuertes de la categoría y ya venía haciendo muy buenas temporadas».

Raúl Palma partía con un buen cartel, incluso para Primera RFEF el pasado verano, pero por motivos personales, decidió quedarse en el Xerez FC, del Grupo IV de Segunda RFEF. «El verano se hizo largo, tenía expectativas altas y estaba esperando a ver cómo se movía todo. La cosa se complicó un poco decidí quedarme por allí y en Navidad a ver qué pasaba», declaró.

El chiclanero no dudó en alabar la figura de Pedro Reverte. Y es que, desde que habló con él, se le «quitaron todas las dudas para venir». Además, el futbolista desveló que no solo ficha por la media temporada, sino que tiene contrato este curso y el que viene.

Respecto a su estado físico, Raúl Palma admitió estar ya recuperado de la lesión que sufrió en Xerez y que el golpe en el tobillo ante el Cornellà no parece nada grave. «Tuve una rotura en el aductor y estuve cinco semanas fuera, pero me recuperé y ya estaba bien con el equipo. El otro día sufrí un golpe en el tobillo y se me inflamó, pero no creo que me dará muchos problemas», confirmaba.

Sobre su estilo de juego, se define como un «seis, al que le gusta jugar por delante de la defensa y darle equilibrio al equipo». Viene en un papel similar al de Antonio Caballero, que salió en este mercado invernal tras no cumplir las expectativas en la primera vuelta de campeonato.

Uno de los valedores de su fichaje ha sido Salva Ballesta, que no dudó en elogiarle en la rueda de prensa posterior al partido ante el Cornellà. «No he tenido mucho tiempo de hablar con él personalmente, llegué hace muy poco. Estoy adaptándome al sistema, a gusto con los compañeros y vamos cada día mejor», explicaba. «Desde mi punto de vista, cuando se ficha a alguien, el entrenador tiene que dar su visto bueno», añadía.

Raúl Palma quiso dar un mensaje optimista a los aficionados del UCAM Murcia. «La situación no es la mejor, pero tenemos tiempo para revertir la situación. Hay nivel y muy buenos jugadores para hacer bien las cosas», finalizaba.