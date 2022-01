La enfermedad por coronavirus ha parado al mundo entero durante una etapa que se prolonga ya durante más de dos años, sin embargo, el archiconocido COVID no ha sido capaz de parar al FC Cartagena. Los albinegros han pasado casi de puntillas por una de las épocas más difíciles para todo el mundo en general y para los clubes de fútbol en particular. Sin a penas notificación de casos positivos por coronavirus, el del Cartagonova es uno de los equipos menos afectados por la pandemia en estos dos años, ya sea por azar o por responsabilidad individual y colectiva.

En mayo de 2020, cuando la Real Federación Española de Fútbol decidió volver a la competición para disputar los play off de ascenso, el FC Cartagena realizó un cribado en su plantilla que ofreciera garantías para jugar. En ese momento y con la pandemia mundial en su punto más dramático, el equipo tan solo notificó dos positivos en anticuerpos. Sin tiempo si quiera para revelar los nombres de los afectados, al día siguiente ambos jugadores arrojaron un resultado negativo en las pruebas PCR, por lo que la plantilla al completo pudo disputar sin problemas la fase de promoción.

Tras el ascenso y el comienzo de LaLiga Smartbank, los albinegros no detectaron ningún positivo en toda la primera vuelta hasta que Marcin Bulka -portero suplente- resultó infectado cuando disfrutaba de sus vacaciones de Navidad en Polonia, por lo que no afectó al grupo. El guardameta no contó a penas para Borja Jiménez, por lo que su baja de dos jornadas no supuso mayor problema. Además, el polaco abandonó la disciplina albinegra tan solo un mes después. Al primer caso de coronavirus en la plantilla se sumó el de Elady Zorrilla con la llegada del nuevo año. El exjugador cartagenerista dio positivo en una prueba tras la vuelta de Navidad, lo que le impidió jugar, curiosamente, contra su actual equipo, el Tenerife.

Pese a encontrarse en ese momento en contacto con el grupo, el caso de Elady no generó un brote de contagios. Sin embargo, semanas después, Nacho Gil y Kleandro Lleshi también resultaron afectados por el virus. Ambos jugadores causaron baja en los dos partidos siguientes, donde Nacho Gil cumplió también ciclo de sanción. El club cumplió a rajatabla con todos los protocolos establecidos e impidió de nuevo un posible brote hasta el punto de no detectar ningún otro caso hasta el final de temporada.

En la presente campaña y solo después de las vacaciones navideñas, el club cartagenero detectó los positivos de Sergio Tejera -que cumplió sanción y baja por coronavirus al mismo tiempo- y Pablo Clavería perdiéndose ambos futbolistas un único encuentro. Los dos últimos juadores contagiados por el virus han sido Bodiger y David Simón: el francés se perdió el encuentro frente al Huesca y el canario no causará baja al coincidir con el parón de la competición.

El equipo filial se refuerza con la llegada de Gastón Alonso Kappes

El FC Cartagena B sigue reforzando su centro del campo. Tras el fichaje de Dani Albiar, procedente del Alcoyano -Primera RFEF- el filial cartagenero ha hecho oficial la incorporación de Gastón Alonso Kappes procedente del Lleida Esportiu -Segunda RFEF-. El centrocampista hispano argentino recala en el filial albinegro después de haber tenido minutos en Segunda División B con el Yeclano y de disputar la primera parte de la temporada con el Lleida. Anteriormente, Gastón se formó en las categorías inferiores de Levante y Valencia, disputando con esta última la Youth League, competición europea juvenil.Su perfil se adapta al mediocentro defensivo, destacando en el trabajo y dando equilibrio a su equipo.