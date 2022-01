Durante la primera mitad de la temporada, la gran fortaleza del FC Cartagena ha residido en las buenas actuaciones del equipo en su estadio. El pobre bagaje del equipo lejos del Cartagonova ha sido suplido por la consistencia en los resultados como local hasta el punto de situar a los de Luis Carrión en una cómoda posición en la tabla. Arropados por su afición, los cartageneros han cedido muy poco ante cualquier equipo que ha visitado el templo albinegro y han mostrado su mejor cara, haciendo saber a todos los conjuntos de LaLiga Smartbank la dificultad de sacar algo positivo de la ciudad portuaria. Sin embargo, el Huesca hizo caso omiso a las advertencias de los caídos en Cartagena y derribó el fortín albinegro sin encontrar a penas resistencia.

En la primera vuelta, el Cartagena tan solo consiguió dos victorias y dos empates fuera de casa: 8 puntos de 33 posibles. La escasa puntuación en estadio ajeno pondría en gran aprieto a cualquier equipo de Segunda División, pero no a los albinegros, que mantuvieron el tipo a merced de su casi impecable desempeño como local. Siete victorias, un empate y solamente dos derrotas significaron en la primera mitad del curso 22 puntos de 30 posibles para los de Carrión, con actuaciones sobresalientes como las victorias ante Ibiza, Sporting, Málaga o Mirandés.

Comenzó la segunda tanda de la temporada con una idea clara en la parroquia albinegra: seguir fuertes en casa y mejorar la dinámica fuera. La consigna marcada por el entrenador y secundada por los jugadores se cumplió a la perfección en Almería -ganando donde nadie antes lo había conseguido- pero se cayó frente al Huesca, en el partido en el que menos lo esperaba el equipo de Luis Carrión.

Hasta el partido del pasado sábado, nadie había vencido esta campaña al FC Cartagena por 0 a 3, y mucho menos en casa. Las Palmas consiguió derrotar por tres goles de diferencia a los albinegros, pero lo hizo en el Estadio de Gran Canaria, endosando a los albinegros un 4 a 1. El Almería, entonado desde la primera jornada, fue el único equipo capaz de anotar tres tantos en el Cartagonova, pero un Cartagena aún en construcción recortó distancias y maquilló el resultado, que terminó siendo de 1 a 3. Solo el Huesca ha conseguido salir indemne del estadio albinegro con una renta de tres goles, algo que ni puede, ni debe volver a permitir el equipo cartagenero.

En la búsqueda de un objetivo mayor que la permanencia, el Cartagena tendrá que hacer frente en casa a rivales de la talla de Las Palmas, Valladolid o Eibar además de seguir luchando por mejorar lejos de Cartagena.

La jornada deja a los cartageneros a cuatro puntos del play off de ascenso

La jornada de Segunda División ha enfriado un poco la sensación de optimismo que rodeaba a la familia albinegra tras los excelentes resultados cosechados y la imagen dada en Copa del Rey ante el Valencia hace tan solo unos días. Pero lo cierto es que, la dura derrota ante el Huesca sigue dejando a los cartageneros a cuatro puntos del play off de ascenso a Primera División. Un pueesto que todos habrían firmado a estas alturas a principio de temporada.

El 0-3 ante el Huesca no empaña la gran temporada que está haciendo el equipo de Luis Carrión y se mantienen en la zona noble de la clasificación. Tan solo tiene por delante al todopoderoso Almería, Real Valladolid, Éibar, Tenerife, Ponferradina, Girona y Las Palmas. Todo súper proyectos los que adelantan a los cartageneros en la clasificación.

Se queda con 33 puntos el Cartagena, por los 37 que tiene el Girona, equipo que marca el corte para el play off. Además, mirando hacia la parte baja de la clasificación, el equipo albinegro sigue a doce puntos del Amorebieta, que marca el descenso a Primera RFEF. No hay que olvidar, que era el objetivo del club marcado en verano era el de no sufrir para mantener la categoría. Y lo cierto es que de momento, y salvo giro inesperado del guion, se va a conseguir con creces. Buena campaña del Cartagena, que tendrá una semana de descanso antes de afrontar el decisivo partido ante la Real Sociedad B, el lunes 24 de enero.