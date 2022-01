Como si la liga en Segunda RFEF fuese una gran vuelta ciclista, el Real Murcia ha aprovechado las etapas llanas para recuperar tiempo en la clasificación general. Toledo, última parada de la primera vuelta, era otra ocasión perfecta para dar otro golpe sobre la mesa. Y los de Mario Simón no fallaron, consiguiendo una victoria contundente más por el marcador que por la imagen (0-3). Ante un rival desahuciado, sin gol y sin saber lo que es la victoria en casa en lo que va de temporada, los murcianistas lograron la tercera victoria consecutiva, alargando la buena racha de final de año a este inicio de 2022.

Un gol de Armando a la media hora abrió el camino hacia el triunfo para un equipo grana que sigue fallando demasiado y sufriendo en exceso. Solo a falta de diez minutos, cuando llegaron los tantos de Juan Fernández y Boris, los granas respiraron.

Aprovechando la debilidad del Toledo, la moneda salió cara y los tres puntos viajan a Murcia, tres puntos que permiten afianzarse en la zona de play off y recortar distancias después del empate entre La Nucía y el Intercity.

Fue Armando el que abrió el partido. Fue Armando, el que con un latigazo desde el borde del área dio ventaja en el marcador. Pero el gol a la media hora no dio tranquilidad ni control. No fue capaz el Real Murcia de matar el partido. Y eso que acumuló varias ocasiones claras en la primera parte, convirtiendo al meta Dos Santos en el mejor jugador de los locales.

Con las novedades en el once de Athuman, que entró en el centro de la defensa ante la baja de Iván Casado, y de Javi Saura, elegido para sustituir a Ganet, al Real Murcia le costó entrar en el partido. Ni el centrocampista murciano ni Julio Gracia se sentían cómodos, y eso impedía a los granas dar un paso al frente el ataque. Pero hasta sin consistencia, la primera gran ocasión fue para los visitantes. Pablo Haro, solo delante de Dos Santos, estrelló el balón en el cuerpo del meta toledano.

Era un aviso de la superioridad grana ante un Toledo con muy pocos recursos. Solo Dieguito intentaba lanzar a los suyos, sin embargo, la timidez ofensiva les hacía una presa fácil para los defensas murcianistas.

Pronto el Real Murcia se dio cuenta de dónde podía estar la clave del choque. Le costaba un mundo al Toledo sacar el balón, y los granas hurgaron en esa herida. Elevando la presión, con Armando avanzando algunos pasos y con Javi Saura sintiéndose cómodo cerca del área, cada robo era una acción de peligro. Reaccionó bien Dos Santos a un tiro lejano de Armando, pero el meta toledano no pudo hacer nada en el segundo intento del capitán murcianista. Tras una gran jugada en la que Javi Saura filtra un balón a Andrés Carrasco, el delantero cede atrás para que el murciano soltase la pierna para conseguir un gol que abría el marcador y encaminaba una victoria que fue más contundente de lo visto sobre el terreno de juego.

Una vez más el Real Murcia hacía los deberes, pero una vez más al Murcia le faltaba paciencia y tranquilidad pese a tener el resultado a favor. Fallaron los murcianistas en el último pase. No encontraron la opción correcta en algunas situaciones favorables. Y vieron peligrar el marcador en una acción de Cedric tras un error de Athuman. Fue Serna el salvador del Real Murcia.

Con otra ocasión de Mario Sánchez abortada por Dos Santos, el partido se fue al descanso.

Mucho más gris fue la segunda parte. Se empeñó el Real Murcia en complicarse y en ceder terreno pese a la debilidad del Toledo, un equipo que solo ha ganado dos partidos en lo que va de liga.

Sin un centro del campo con peso, Pablo Haro y, sobre todo, Dani García pasaban completamente desapercibidos.

Conforme pasaban los minutos, el Real Murcia empeoraba su imagen y empañaba lo conseguido en la primera parte. Solo los errores del Toledo y su falta de acierto en los últimos metros salvaban a el marcador y mantenían en pie a los de Mario Simón. Y cuando los encontraban puerta, aparecía Miguel Serna para salvar a los suyos. Como hizo en el minuto 77 para evitar el gol de Miguel García.

La sentencia en dos minutos

El sufrimiento se acabó en el minuto 82. Andrés Carrasco lideró una contra y pese a que no estuvo acertado frente a Dos Santos, el rechace cayó a Juan Fernández y el extremo no falló, dando la tranquilidad que necesitaban los granas. Pero no acabaron ahí las alegrías visitantes. Solo un minuto después, Boris se estrenaba como goleador. Apenas llevaba unos segundos en el terreno de juego cuando el atacante aprovechó un centro de Fran García para definitivamente sentenciar.

Victoria para empezar el año y victoria para alargar la buena racha que se inició en diciembre. Además, el Real Murcia consigue acabar la primera vuelta en puestos de play off.