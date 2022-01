¿Será el Real Murcia del cierre de 2021, el Real Murcia de 2022? ¿Será el Real Murcia que se fue de vacaciones con diez puntos de doce, el Real Murcia que predominará en el segundo tramo del campeonato? La respuesta empezará a conocerse a partir de esta tarde, justo después de que el colegiado señale el final del choque que enfrentará en el Salto del Caballo al CD Toledo y a los murcianistas.

Y es que a los de Mario Simón solo les vale ganar para demostrar que lo ocurrido antes del parón navideño no fue flor de un día. Además, es el partido propicio para los murcianistas, que visitan a un rival prácticamente desahuciado. Con solo nueve puntos, los toledanos ocupan el penúltimo puesto de la clasificación. Apenas han marcado diez goles a favor en 16 partidos, lo que les convierte, junto al Mancha Real, en el equipo menos goleador del Grupo V; y solo han sumado dos victorias hasta ahora. Ganaron al Marchamalo el 3 de octubre (3-2) y al Atlético Levante el 21 de noviembre. Ambos triunfos llegaron fuera de casa, por lo que los manchegos no saben lo que es sumar de tres en su estadio.

Sobre el papel, no debería tener problemas el Real Murcia para conquistar un triunfo que le permita reforzar su puesto de play off y que dé más caché a un equipo que durante los meses de octubre y noviembre perdió mucho crédito ante sus aficionados. Sería además la forma perfecta de cerrar la primera vuelta y de afrontar la semana de descanso -el fin de semana del 15 de enero no habrá liga- con tranquilidad a la espera de que Manolo Molina sea capaz de cerrar algún fichaje contrastado en un mercado de invierno que ya lleva abierto una semana.

Con un lado de la balanza prácticamente lleno a rebosar de datos favorables al Real Murcia, en el otro, lo único negativo que aparece son las bajas.

Sin Ganet e Iván Casado

Mario Simón pierde a dos jugadores fundamentales para este partido. Iván Casado, que no iba a estar por sanción, ha sufrido una grave lesión esta semana y estará de baja entre tres y cuatro meses. Por su parte, Ganet se encuentra disputando la Copa África.

Son dos ausencias que se alargarán algunas semanas y a las que Mario Simón tiene que poner solución cuanto antes. Lo más probable es que Jorge García, del Imperial, ocupe el centro de la defensa junto a Alberto González, y que Athuman ocupe una plaza en el centro del campo. Éste último ha entrado en la convocatoria tras superar el coronavirus. También están ya recuperados de su contagio Armando y Mario Sánchez.

El resto del equipo se mantendrá prácticamente igual. Julio Gracia, tras un cierre del año ausente por sanciones y lesiones, volverá a la mediapunta. Por su parte, en los extremos aparecerán Dani García y Pablo Haro. Andrés Carrasco será siendo la referencia ofensiva de los murcianistas.