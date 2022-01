El UCAM Murcia va a tener un comienzo de año más importante y decisivo de lo que puede parecer a estas alturas. Y es que los universitarios reciben al UE Cornellá (17.00, Footters) en el duelo más directo posible para los intereses de los de Salva Ballesta. El conjunto catalán ocupa es el que marca el descenso con 20 puntos y aventaja al UCAM Murcia, que le sigue en la clasificación, en cuatro puntos. Una victoria del Cornellá hoy dejaría a los universitarios a siete puntos, mientras que una victoria les acercaría hasta un punto.

La mala marcha del equipo contrasta mucho con la tranquilidad que se vivía a estas alturas el año pasado, ya que el UCAM Murcia empezó el 2021 como líder de su grupo y haciendo una gran temporada que terminó siendo para el recuerdo a pesar de no conseguir el ascenso a Segunda División. Este curso, las cosas no van ni mucho menos por el camino acertado y la hoja de ruta, que en un principio era la de instalarse en la zona media de la clasificación, se ha modificado con el objetivo de centrarse en la salvación. Para ello, Pedro Reverte ha tenido que adelantar más de lo que la habría gustado el trabajo y prácticamente ya tiene hechos casi todos los cambios que quería para el primer partido del año. Son tres salidas las que de momento ha habido en el equipo universitario. Han abandonado el equipo el delantero Nuha Marong, el centrocampista Antonio Caballero y el lateral derecho Johan Terranova, este último cedido al Coruxo. Los tres no estaban rindiendo al nivel esperado y desde el club se les quiso dar salida, ya que tampoco contaban con la confianza de Salva Ballesta.

Esas tres bajas han tenido sustitución rápidamente. Y es que el UCAM Murcia ha conseguido cubrirlas con tres nuevas altas, las cuales ya tenía cerradas incluso antes del inicio del mercado invernal. Rubén Mesa, el primero en llegar, viene para sustituir la ficha de Nuha Marong. Tekio, un viejo conocido del club, decidió volver tras dejar un proyecto muy potente que había en la UD Logroñés, su anterior equipo. El lateral derecho viene a suplir la marcha de Johan. El que ha venido para sustituir a Antonio Caballero es Raúl Palma, procedente del Xerez CD. Pieza por pieza lo que ha incorporado el UCAM Murcia hasta el momento.

El partido llega en un buen momento para afrontarlo, ya que a pesar de la mala dinámica de los de Salva Ballesta, han tenido tiempo de sobra para resetear la mente, recuperar jugadores tocados a nivel físico, tres fichajes que desde ya están disponibles y seguir adaptándose a lo que pide el técnico, que si no vence hoy, su nombre empezará a estar en duda. Tan solo una victoria en siete partidos, entre liga y Copa del Rey, son los pobres guarismos que lleva el equipo desde la llegada de Ballesta. Con su llegada, parecía que el equipo recuperaba presión y energía, pero con el tiempo el equipo ha seguido una peor dinámica que con José María Salmerón. Tiene el reto de mejorar al UCAM en todas las facetas, pero sobre todo en el apartado defensivo, donde los universitarios son el tercer equipo más goleado de la categoría, con 25 tantos encajados en 17 partidos. Y lo tendrá que hacer sin Chacartegui y Manu Garrido, ambos sancionados por acumulación de tarjetas.