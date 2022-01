Después del sueño copero, el FC Cartagena vuelve a su realidad en liga. Tras el cruel desenlace del encuentro frente al Valencia que terminó con la andadura en la Copa del Rey del equipo de Luis Carrión, los albinegros vuelven a la competición doméstica para enfrentarse a la SD Huesca (16.00, Movistar LaLiga) en el Municipal Cartagonova. Aún con la sensación agridulce que dejó ese último partido en la parroquia albinegra y con el reto para el entrenador de gestionar la fatiga de sus jugadores, el Cartagena busca otra victoria en la vigesimotercera jornada de LaLiga Smartbank. Situado en octava posición, los de la ciudad portuaria pueden intentar de nuevo el asalto al play off con una victoria a un Huesca en problemas.

El FC Cartagena a punto estuvo de convertirse en un matagigantes el pasado miércoles poniendo contra las cuerdas a todo un Valencia. Un partido perfecto de los de Carrión junto con un ambiente de lujo en el Cartagonova igualó la diferencia de categoría y presupuesto de los equipos llegando incluso a evidenciar las carencias del grande y las fortalezas del pequeño. Tan solo jugadas puntuales que la suerte decantó para los chés privaron a los albinegros de tener un hueco en los octavos de final de la Copa del Rey. A pesar de caer eliminado, el Cartagena demostró de lo que es capaz, algo que su entrenador quiere trasladar a la liga.

La exigente primera semana de enero ha llevado a los cartageneros a enfrentarse contra el Almería, líder de la categoría a domicilio; Valencia, de Primera División; y Huesca, aspirante al ascenso. No obstante, y con ello en mente, Carrión ha gestionado casi a la perfección el cansancio de su plantilla. Solo Pablo Vázquez, Bodiger y Boateng han repetido titularidad ante Almería y Valencia mientras que otros dieciséis futbolistas alternaron el césped con el banquillo.

Esta buena gestión de minutos es, quizás, la que está permitiendo a Carrión mantener a casi toda la plantilla en dinámica de competición y en buena forma. Para el encuentro frente al Huesca, el entrenador catalán podrá contar con todos sus efectivos toda vez Pablo Clavería y Sergio Tejera han vuelto con el grupo tras recuperarse del COVID excepto con Nacho Gil, sancionado por tarjeta roja.

No podrá decir lo mismo el técnico del equipo oscense, Xisco Muñoz, ya que, pese a no haber confirmado sus bajas, ha tenido muchas ausencias en los entrenamientos de esta semana. De hecho, ni si quiera el preparador estará presente en el partido y será Antonio Calle quien dirija al equipo en el Cartagonova, lo que hace suponer un posible brote de coronavirus en el grupo. El equipo altoaragonés no ha podido contar en las sesiones previas con Escriche, Mosquera, Mikel Rico, Lago Junior, Pulido ni Gaich, por diferentes cuestiones, pero ninguno de ellos está descartado para el choque. Nwakali, convocado con la selección de Nigeria para disputar la Copa África, es la única baja confirmada.

Los de Huesca, que no vencen desde el 3 de diciembre, se mantienen en decimocuarta posición y deben reaccionar ya si quieren optar a un puesto de promoción. Por contra, el FC Cartagena tiene ante sí la oportunidad de sumar el tercer triunfo consecutivo tras derrotar a Mirandés y Almería, demostrando su gran estado de forma y la progresión ascendente del equipo albinegro.

Luis Carrión: «Tenemos que estar unidos para optar a cosas difíciles»

Ante el importante partido frente al Huesca, el entrenador cartagenerista, Luis Carrión, ha comparecido en rueda de prensa para expresar su pensamiento. Tras la buena imagen mostrada frente al Valencia, Carrión opina que el equipo salió más fuerte pese a la derrota. «Mentalmente, el equipo debería estar muy bien. Tenemos una posibilidad de ponernos con 36 puntos y tenemos que pelearla. Después del partido del otro día frente al Valencia, creo que el equipo salió reforzado», afirma.

Pese a los malos resultados de los oscenses, el técnico catalán valora el trabajo y la mejoría del Huesca en las últimas semanas. «El Huesca ha mejorado mucho defensivamente. No sabemos las bajas que van a tener entonces nosotros hemos trabajado cómo hacerle daño al mejor once que pueda sacar el Huesca. Si no vienen algunos jugadores, tienen otros buenos», asegura.

En cuanto a su equipo, Carrión explica el estado físico de Tejera y Clavería, aislados por coronavirus desde la vuelta del parón navideño y que vuelven con el equipo esta jornada. «Han llegado bien. Ya llevan dos días entrenando a parte además de los días que han entrenado con el equipo y, aunque no hayan entrenado mucho, están preparados para el partido», asevera el entrenador.

Para el entrenador es importante mantener al grupo unido, algo que está consiguiendo a tenor del comportamiento de los futbolistas dentro y fuera del campo. «Estamos unidos de verdad. Cuando un jugador falla, todos están a su lado ayudándole. Cuando alguien no juega están con él para apoyarlo. Estamos en un momento difícil por lo que nos estamos planteando y tenemos que ser un grupo unido. Tiene que ser así para que podamos optar a algo muy difícil como es estar ahí arriba», apunta el técnico.

Con el equipo en plena forma y acompañado por los buenos resultados, el entrenador cartagenerista quiere ser cauto, consciente de que la progresión del equipo se puede ver truncada en cualquier momento. «Hay que ser humildes y saber que esto puede cambiar muy rápido. Pierdes dos partidos y todo parecerá un desastre otra vez. Hay que ser fuertes en la derrota y tranquilos en la victoria. Estamos haciendo buenos partidos y es normal que la gente se ilusione, yo también me ilusiono, pero hay que saber que algún día no estaremos bien y perdamos algún partido», concluye Luis Carrión.