Hace cinco años ni Real Murcia ni CD Toledo pensarían que se iban a volver las caras en la Segunda RFEF, un escalón más abajo respecto a su último enfrentamiento. Y es que fue en 2016 cuando ambos conjuntos peleaban cuerpo a cuerpo en busca de un billete para el fútbol profesional desde la recién extinta Segunda B. Sin embargo, es el club grana el que no guarda un grato recuerdo de su última visita al estadio Salto del Caballo. Porque allí perdió buena partes de sus opciones de llevarse la eliminatoria frente al cuadro manchego, un enfrentamiento que se resolvió en la Nueva Condomina y acabó a favor del rival al que se medirán los granas este domingo (17.30 horas, La7TV) en el último partido de la primera vuelta del grupo V de la Segunda RFEF.

El destino ha querido que esta temporada el Real Murcia se enfrentase a sus dos primeros verdugos en el play off de ascenso a Segunda División desde su descenso administrativo en 2014. El primero de ellos fue el Hércules, en 2015, cuando empató a un gol en el Rico Pérez y lo tenía todo de cara en Nueva Condomina. Pero acabó cayendo por la mínima (0-1) en la vuelta y tiró por la borda esa eliminatoria. En su reencuentro con los alicantinos, la historia no acabó bien y el Real Murcia acabó el pasado noviembre sin puntuar y encajando un doloroso 3-0 para los aficionados.

El equipo que dirige Mario Simón no se encuentra en el mismo estado de forma que entonces, ya que ha sumado tres victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos. No obstante, tampoco no guarda un buen recuerdo del escenario al que saltará este domingo. Y es que fue en el estadio Salto del Caballo donde se dejó buena parte de sus opciones en su segundo intento por regresar a la Segunda División por la vía rápida. Y es que el equipo dirigido entonces por José Luis Acciari, tras la repentina destitución de José Manuel Aira a una jornada de finalizar la liga regular tras perder el liderato, no pasó del empate a cero frente al Toledo, a pesar de que el cuadro manchego estuvo en inferioridad numérica cerca de sesenta minutos tras la expulsión de Le Pogam por una fea entrada a Isi Palazón, actual jugador del Rayo Vallecano.

El conjunto grana era consciente de que se la volvía a jugar como local en la Nueva Condomina. Sin embargo, tropezó con la misma piedra y se le escapó de nuevo el play off de ascenso por la vía rápida tras caer en casa por 1-2. El ciezano Isi empató el encuentro en el minuto 69 tras el gol de Adrián en el 45. Sin embargo, cuando el conjunto grana estaba a un gol de seguir con vida en el play off, llegó el mazazo a seis del final con el tanto de Adrián, que daba el pase de ronda al Toledo.

Pero ahora la historia es algo distinta. El Real Murcia quiere ‘pescar’ en la crisis de resultados del Toledo para mantener su buena racha y terminar la primera vuelta del calendario en los puestos que dan acceso al play off a Primera RFEF. El equipo que dirige Javi Sánchez, entrenador del Toledo, presenta la racha opuesta a la de los granas, ya que encadena cuatro jornadas consecutivas sin ganar. La última fue el pasado 21 de noviembre frente al Atlético Levante, y tratará de poner fin a esa crisis este mismo domingo frente al Real Murcia.

Un Real Murcia que, pese a que es consciente de que debe reforzar su plantilla durante este mercado invernal, se presentará en el primer partido de 2022 con los mismos efectivos con los que consiguió su última victoria frente al Mancha Real el pasado 19 de diciembre con el gol del central Alberto González.

Iván Casado se rompe el peroné y hoy será operado

El defensa Iván Casado cayó lesionado en el entrenamiento de ayer de gravedad. El jugador sufre una fractura en el peroné de la pierna izquierda y se someterá hoy a una operación que llevará a cabo el jefe de los servicios médicos del club, Francisco Martínez, en el Hospital Mesa del Castillo. La baja de Casado, quien se iba a perder el partido del domingo por sanción, obligará a Mario Simón, entrenador grana, a realizar un cambio obligado en el eje de la defensa. Athuman o Armando podrían ser las soluciones por las que apueste el técnico para el encuentro del domingo (17.30 horas, La 7).