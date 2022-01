Todavía no ha comenzado el 2022 para el Real Murcia de manera oficial y ya se le acumulan las malas noticias. Y es que el conjunto grana visitará este domingo (17.30 horas, La 7TV) un estadio que no se le ha dado nada bien en sus últimos enfrentamientos y lo hará con la ausencia del central Iván Casado. Ya era conocido que el central murcianista no podía jugar ante el Toledo por acumulación de amarillas, sin embargo, su ausencia se prolongará para más tiempo después de ser intervenido por una fractura en el peroné tras un golpe durante un entrenamiento. Así pues, los problemas se le acumulan al entrenador Mario Simón, quien confía en poder lograr los tres puntos en la que será la última jornada de la primera vuelta en el grupo V de Segunda RFEF.

"La verdad que el equipo ha regresado fenomenal de las vacaciones y los jugadores han trabajado a un nivel bastante alto. Tenemos ganas de terminar la primera vuelta consiguiendo tres puntos importantes ante el Toledo, que nos darían ese empujón antes del parón y empezar la segunda vuelta", explicó Mario Simón ante los medios y sobre la baja de Iván Casado añadió que se trata de una ausencia "muy importante por lo que estaba aportando a nivel deportivo y también fuera del campo".

"Estaba siendo, junto con Alberto González, la mejor pareja de centrales de la categoría por la estabilidad que nos aportaban y, por desgracia, le vamos a perder un tiempo largo", explicó. El Real Murcia, en un principio, no barajaba la posibilidad de reforzar el centro de la defensa salvo que contase con "una opción interesante en el mercado", algo que ahora ha cambiado con la lesión de Casado. "No era una posición prioritaria, pero ahora hay que valorar y pensar que la temporada es larga. Cuanto más compensada tengamos la plantilla, será mejor para competir con los mejores", dijo.

"No conocía la estadística tan a fondo sobre los partidos del Real Murcia en el Salto del Caballo, pero lo que nos está enseñando esta categoría es que es muy igualada. El Toledo ha hecho buenos partidos, pero no ha tenido el premio por el trabajo realizado. Los primeros partidos del año siempre son complicados y ellos ofrecerán una buena versión, por lo que nosotros tenemos que sacar la mejor también", aseveró.

Simón 'pasa' del fichaje de Drenthe

El entrenador del Real Murcia no se quiso mojar sobre la incorporación de Royston Drenthe a la plantilla en las próximas fechas, una petición expresa por parte del presidente Agustín Ramos, con el que coincidió en el Racing Murcia. "Que yo sepa, a día de hoy no está en nuestra plantilla y no tengo constancia de que sea jugador del Real Murcia. No he hablado mucho del tema con Manolo Molina, pero tenemos que ir a por un perfil de futbolista que nos haga competir con los mejores. Si queremos ser el Real Murcia tenemos que ir a por los mejores jugadores que podamos llegar, nuestra intención no era tocar muchas piezas. Pero si tocamos dos o tres, que sean de calidad y nos aporten ese plus", se limitó a decir el entrenador grana.